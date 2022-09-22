***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
22.09.2022 18:12
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.05.2022
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin son hali ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 23/05/2022 26/05/2022 10585
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064733
BIST
18:053.295
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.247
|
|Önceki Kapanış
|: 3.246
|
3.320
En Düşük
3.237
18:0518,3652
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0382
|Açılış
|: 18,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4550
|
18,4093
En Düşük
18,3174
18:0518,1020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0730
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2700
|
18,2608
En Düşük
18,0126
18:05985,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,16
|Açılış
|: 985,36
|
|Önceki Kapanış
|: 986,52
|
994,46
En Düşük
977,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ULUUN
|25,08
|510.067.707
|% 10,00
|
|KMPUR
|49,72
|120.721.273
|% 10,00
|
|ISKUR
|847.000,00
|847.000
|% 10,00
|
|ORMA
|36,54
|966.250
|% 9,99
|
|AKSEN
|32,66
|751.290.302
|% 9,97
|
|PINSU
|7,22
|109.012.737
|% -9,98
|
|KZBGY
|28,92
|129.785.452
|% -9,96
|
|ISGYO
|11,23
|177.806.386
|% -9,94
|
|SKBNK
|2,81
|348.783.235
|% -9,94
|
|TSKB
|3,23
|131.258.200
|% -9,78
|
|THYAO
|71,30
|4.754.066.436
|% 2,22
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|SISE
|27,52
|3.363.000.511
|% 2,46
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|AKBNK
|11,62
|2.607.534.409
|% 0,87
|
|EKGYO
|4,03
|3.467.332.347
|% 3,33
|
|YKBNK
|7,14
|2.663.317.352
|% 2,15
|
|ZOREN
|4,24
|1.411.726.936
|% 7,07
|
|ISCTR
|8,15
|2.296.628.921
|% 2,77
|
|HALKB
|7,80
|1.828.369.193
|% -3,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3371
|18,3652
|% 0,21
|
|Euro
|18,0633
|18,1020
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,6174
|20,7208
|% 0,11
|
|Frank
|18,6319
|18,7441
|% -1,37
|
|Riyal
|4,8666
|4,8910
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.669
|-5,06
|
|Altın Gr.
|987
|987
|0,47
|
|Cumhuriyet
|6.636
|6.736
|-23,00
|
|Tam
|6.668
|6.773
|-23,00
|
|Yarım
|3.249
|3.306
|-14,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.653
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,45
|19,48
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|90,48
|90,48
|0,65
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KARYE
Yüzde 8.88 oranında artışla 18.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 689, 780 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 54, 79 artarak (% 1.56 ) 3, 575
-
17:57XU100
Endeks 3, 289 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 35 üstünde . İşlem hacmi 57, 800.00 milyon TL de
-
17:57KONKA
Yüzde 8.26 oranında artışla 31.20 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 585, 420 adet işlem
-
17:54HUNER
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 89, 478, 271 adet işlem