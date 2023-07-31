***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2023AçıklamalarEsas Sözleşmemizin değiştirilen "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 8. maddesi 28.07.2023/10881 tarih ve sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No8 28/07/2023 28/07/2023 10881http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177535BIST