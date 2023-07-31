***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
31.07.2023 18:02
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2023
Açıklamalar
Esas Sözleşmemizin değiştirilen "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 8. maddesi 28.07.2023/10881 tarih ve sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanmıştır. Şirketimizin güncel Esas Sözleşmesi ekte yer almaktadır.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
8 28/07/2023 28/07/2023 10881
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177535
BIST
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18:057.217
En Düşük
|Değişim
|: 2,12%
|| 149,68
|Açılış
|: 7.143
|
|Önceki Kapanış
|: 7.067
|
7.117
En Yüksek
7.257
18:0526,9054
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0289
|Açılış
|: 26,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9700
|
27,0282
En Düşük
26,8410
18:0529,6363
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0016
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,9501
En Düşük
29,5633
18:051.702,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 8,94
|Açılış
|: 1.702,08
|
|Önceki Kapanış
|: 1.693,14
|
1.708,10
En Düşük
1.689,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|64,35
|596.509.957
|% 10,00
|
|HUNER
|11,00
|384.983.489
|% 10,00
|
|ISDMR
|40,48
|836.238.117
|% 10,00
|
|ALFAS
|841,50
|1.430.188.417
|% 10,00
|
|AYDEM
|19,80
|366.840.470
|% 10,00
|
|PCILT
|42,30
|376.337.346
|% -10,00
|
|ITTFH
|4,43
|433.971.996
|% -9,96
|
|OYAYO
|36,52
|15.220.806
|% -9,96
|
|EDIP
|23,68
|5.152.034
|% -9,96
|
|ISKUR
|1.000.000,00
|1.000.000
|% -9,09
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|THYAO
|234,30
|9.249.888.433
|% -0,30
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|SISE
|53,40
|7.223.588.554
|% 6,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.695.661.368
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,69
|5.637.401.238
|% 2,24
|
|YKBNK
|14,23
|7.779.634.161
|% 2,01
|
|ZOREN
|4,30
|1.522.911.254
|% 5,91
|
|EREGL
|41,70
|12.719.789.338
|% 8,42
|
|ISCTR
|15,11
|4.431.346.929
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8999
|26,9054
|% 0,11
|
|Euro
|29,5868
|29,6363
|% -0,01
|
|Sterlin
|34,5007
|34,6737
|% 0,22
|
|Frank
|30,7972
|30,9827
|% 0,07
|
|Riyal
|7,1629
|7,1989
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.966
|1.967
|7,31
|
|Altın Gr.
|1.704
|1.705
|11,38
|
|Cumhuriyet
|11.348
|11.519
|23,00
|
|Tam
|11.074
|11.177
|34,00
|
|Yarım
|5.541
|5.614
|17,00
|
|Çeyrek
|2.771
|2.807
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|24,74
|24,77
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|21,44
|21,46
|0,42
|
|B. Petrol
|85,47
|85,47
|1,06
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59FORMT
Yüzde 6.67 oranında artışla 3.36 lira fiyatla işlem gören hissede 93, 924, 702 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 7, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 22 üstünde . İşlem hacmi 165, 505.00 milyon TL de
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17:56MANAS
Yüzde 6.33 oranında artışla 10.41 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 911, 090 adet işlem
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17:54AKENR
Yüzde 5.48 oranında artışla 5.77 lira fiyatla işlem gören hissede 26, 506, 867 adet işlem
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BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler AKBNK, PGSUS, TAVHL