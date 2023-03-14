***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
14.03.2023 06:42
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
13/03/2023
Karar Sayısı
2023/11
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ("Tebliğ") uyarınca SPK mevzuatı ve ilgili diğer mevzuatlar tarafından belirlenen format ve içeriğe uygun olarak hazırlanan 2022 yılına ait faaliyet raporu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.01.2019 tarihli ve 2/49 sayılı kararı gereğince Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) şablonları kullanılarak yapılan Kurumsal Yönetim Uyum raporlamalarının • Tarafımızca incelendiğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, • Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış faaliyet raporunun işin gelişimini ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte Şirket'in finansal durumunu ve karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124291
BIST
11:025.327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,04
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.303
11:0218,9775
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0107
|Açılış
|: 19,1850
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
18,9826
En Düşük
18,9369
11:0220,3062
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0506
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,3857
En Düşük
20,2652
11:021.167,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,51
|Açılış
|: 1.167,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.166,84
|
1.167,81
En Düşük
1.159,76
BIST En Aktif Hisseler11:02
|GOLTS
|156,20
|63.757.722
|% 10,00
|
|GOKNR
|16,10
|25.725.127
|% 9,97
|
|YAPRK
|46,58
|7.234.359
|% 9,96
|
|EMKEL
|11,27
|50.180.175
|% 9,95
|
|BRKSN
|11,29
|23.798.005
|% 9,93
|
|YONGA
|31,48
|381.254
|% -9,95
|
|PENTA
|28,62
|98.726.091
|% -7,56
|
|MEPET
|5,00
|8.903.335
|% -6,89
|
|TETMT
|247,80
|14.164.945
|% -6,77
|
|FRIGO
|7,53
|20.228.719
|% -6,11
|
|ISCTR
|14,29
|1.090.968.408
|% 0,85
|
|EREGL
|40,08
|833.322.860
|% 0,40
|
|ASELS
|57,70
|768.886.667
|% 1,50
|
|YKBNK
|11,30
|732.050.304
|% 1,44
|
|ASTOR
|53,05
|693.597.589
|% -1,30
|
|ODAS
|7,96
|664.229.885
|% -3,98
|
|ISCTR
|14,29
|1.090.968.408
|% 0,85
|
|YKBNK
|11,30
|732.050.304
|% 1,44
|
|YGYO
|2,05
|82.885.009
|% 9,04
|
|EKGYO
|7,97
|312.976.488
|% 0,38
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9716
|18,9775
|% 0,06
|
|Euro
|20,2998
|20,3062
|% -0,25
|
|Sterlin
|22,9913
|23,1066
|% -0,19
|
|Frank
|20,7083
|20,8331
|% -0,03
|
|Riyal
|5,0394
|5,0646
|% 0,06
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.910
|1.910
|-3,41
|
|Altın Gr.
|1.167
|1.167
|0,25
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.892
|7.952
|-6,00
|
|Yarım
|3.856
|3.891
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.928
|1.945
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,81
|21,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,32
|13,34
|0,04
|
|B. Petrol
|79,93
|79,93
|-0,84
|
Seans Raporu
11:02
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11:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 39 kaybederek (% -0.18 ) 5, 859
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11:17
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11:17
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse ISCTR, ASELS, EREGL
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11:17XU100
Endeks 5, 323 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 01 altında . İşlem hacmi 16, 572.00 milyon TL de
-
11:17MIPAZ
Yüzde -3.07 oranında düşüşle 10.73 lira fiyatla işlem gören hissede 520, 617 adet işlem