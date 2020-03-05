***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 146.712.969 401.122.514 -1.219.627 19.591.496 404.843.189 259.392.437 1.480.442.978 -870.258 1.479.572.720Transferler3.893.924 255.498.513 -259.392.437Dönem Karı (Zararı)234.955.963 234.955.963 1.061.965 236.017.928Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)145.105.000 -218.063 144.886.937 -11.477 144.875.460Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108Transferler114.000.000 2.638.981 118.316.982 -234.955.963Dönem Karı (Zararı)311.378.318 311.378.318 579.082 311.957.400Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)277.955.000 -783.019 277.171.981 37.287 277.209.268Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.364.272 3.364.272Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI147.648.679 271.786.542Dönem Karı (Zararı)311.957.400 236.017.928Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)311.957.400 236.017.928Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-86.929.733 -75.374.941Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 17.832.571 15.773.564Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler550.823 176.984Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 550.823 176.984Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.656.454 1.728.156Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler37.440.416 17.148.544Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler49.390.889 145.917.300Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-193.818.216 -255.853.368Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -188.181.000 -262.998.000Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.637.216 7.144.632Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 17.330 -266.121Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-73.850.862 112.495.341Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5.996.046 -5.787.931Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-87.949.557 -47.784.944Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-813.095.171 -238.399.174Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler629.517.787 9.050.520Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler64.783.065 248.433.452Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)64.783.065 248.433.452Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler126.896.968 146.983.418Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları151.176.805 273.138.328Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-319.656 -648.531Vergi İadeleri (Ödemeleri)23 -3.208.470 -703.255YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-524.187 -11.257.986Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri241.342 1.006.654Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.257.979 -23.034.446Alınan Faiz11.492.450 10.769.806FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-297.909.065 202.440.210Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.119.288.520 812.265.059Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.368.264.719 -572.947.465Ödenen Faiz-48.932.866 -36.877.384YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-150.784.573 462.968.766NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-150.784.573 462.968.766DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 635.172.561 172.203.795DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 484.387.988 635.172.561Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 484.387.988 635.172.561Ticari Alacaklar14.712.745 20.756.282İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 4.353 224.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 14.708.392 20.532.089Diğer Alacaklar27.154.829 4.013.187İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar24 23.277.100İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 3.877.729 4.013.187Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklar8 1.316.748.366 15.637.828Peşin Ödenmiş Giderler64.242.669 73.726.931İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler766.142İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 64.242.669 72.960.789Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar23 4.959.629 2.124.025Diğer Dönen Varlıklar10 5.796.757 2.013.567ARA TOPLAM1.918.002.983 753.444.381TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.918.002.983 753.444.381DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 420.735 420.735Ticari Alacaklar584.093 1.087.425İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar584.093 1.087.425Stoklar8 562.615.968Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 1.750.459.000 1.562.278.000Maddi Duran Varlıklar13 933.278.491 588.276.556Maddi Olmayan Duran Varlıklar30.283.814 28.546.081Şerefiye14 18.433.792 18.433.792Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.850.022 10.112.289Peşin Ödenmiş Giderler156.803 629.815İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 156.803 629.815Ertelenmiş Vergi Varlığı23 6.061.332 5.705.796Diğer Duran Varlıklar10 140.276.123 69.294.124TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.861.520.391 2.818.854.500TOPLAM VARLIKLAR4.779.523.374 3.572.298.881KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 59.032.794 97.367.583Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 190.509.282 600.664.216Ticari Borçlar71.969.955 49.626.846İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 71.969.955 49.626.846Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.649.281 2.247.343Diğer Borçlar352.848.905 228.823.577İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 318.053.888 207.529.636İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 34.795.017 21.293.941Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler380.132.449 13.338.364Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 380.132.449 13.338.364Türev Araçlar0 5.637.216Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar5.637.216Kısa Vadeli Karşılıklar4.488.637 3.867.412Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.163.013 815.053Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 3.325.624 3.052.359Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler1.557.726ARA TOPLAM1.064.189.029 1.001.572.557TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.064.189.029 1.001.572.557UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 462.353.251 213.448.837Ticari Borçlar634.871.260 27.696.582İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 634.871.260 27.696.582Diğer Borçlar283.232 371.256İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 283.232 371.256Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler164.694.180 466.705.200Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 164.694.180 466.705.200Uzun Vadeli Karşılıklar3.499.646 2.038.341Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 3.499.646 2.038.341TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.265.701.569 710.260.216TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.329.890.598 1.711.832.773ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.448.836.177 1.860.285.878Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 250.000.000Geri Alınmış Paylar (-)16 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 146.712.969 146.712.969Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)821.961.805 544.789.824Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)821.961.805 544.789.824Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 824.182.514 546.227.514Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)16 -2.220.709 -1.437.690Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler29.488.673 23.485.420Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları778.658.684 660.341.702Net Dönem Karı veya Zararı311.378.318 234.955.963Kontrol Gücü Olmayan Paylar796.599 180.230TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.449.632.776 1.860.466.108TOPLAM KAYNAKLAR4.779.523.374 3.572.298.881Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 530.484.128 210.320.827Satışların Maliyeti19 -303.934.247 -98.319.349TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)226.549.881 112.001.478BRÜT KAR (ZARAR)226.549.881 112.001.478Genel Yönetim Giderleri20 -17.375.520 -11.306.423Pazarlama Giderleri20 -32.201.837 -26.784.414Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 345.815.871 499.616.735Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -120.072.810 -256.797.537ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)402.715.585 316.729.839FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)402.715.585 316.729.839Finansman Gelirleri22 34.178.046 57.638.641Finansman Giderleri22 -125.105.334 -138.533.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)311.788.297 235.835.297Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri169.103 182.631Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 169.103 182.631SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)311.957.400 236.017.928DÖNEM KARI (ZARARI)311.957.400 236.017.928Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar579.082 1.061.965Ana Ortaklık Payları311.378.318 234.955.963Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,81300000 0,94000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar277.507.561 144.967.277Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)13 277.955.000 145.105.000Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-559.299 -172.154Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler111.860 34.431Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi111.860 34.431Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)277.507.561 144.967.277TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)589.464.961 380.985.205Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar616.369 1.050.488Ana Ortaklık Payları588.848.592 379.934.717http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824678BIST