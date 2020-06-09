***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022Transferler392.262.485 -392.262.485Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.249.227 -2.249.227 -2.249.227Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 1.363.493.779 -2.249.227 2.048.086.795 2.048.086.795Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174Transferler588.317.075 -588.317.075Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)96.204.196 96.204.196 96.204.196Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.835.171.872 96.204.196 2.750.083.370 2.750.083.370Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI80.992.551 3.829.310Dönem Karı (Zararı)96.204.196 -2.249.227Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)96.204.196 -2.249.227Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler26.339.188 48.170.385Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.287.032 1.220.157Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 1.179.721Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.179.721Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-44.294 284.635Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 17.527.804 24.262.955Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.568.646 24.967.760Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -3.744.843Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -3.744.843İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-41.692.687 -41.876.624Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.653.185 3.544.346Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-22.657.631 -26.552.986Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler70.852.031 -125.804.647Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-88.095.392 56.849.650Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-387.714 41.563.155Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-387.714 41.563.155Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler249.204 8.523.858Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları80.850.697 4.044.534Vergi İadeleri (Ödemeleri)141.854 -215.224YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.803.625 1.043.870Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-14.673.071 109.823Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.631.389Satış Amacıyla Elde Tutulan Duran Varlık Alımlarından Nakit Çıkışları12 -3.231.565Alınan Faiz2.101.011 2.565.436FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-50.777.918 31.619.749Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri572.127.678 205.977.117Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-603.276.781 -150.873.990Ödenen Faiz-19.628.815 -23.483.378YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.411.008 36.492.929NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.411.008 36.492.929DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 459.019.623 576.148.020DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 473.430.631 612.640.949Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 473.430.631 459.019.623Ticari Alacaklar13.180.483 11.527.298İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 161.135İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 13.019.348 11.527.298Diğer Alacaklar9.811.711 2.308.414İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 9.811.711 2.308.414Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklar8 1.243.760.715 1.314.612.746Peşin Ödenmiş Giderler90.511.941 79.892.827İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 90.511.941 79.892.827Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar1.708.368 1.850.222Diğer Dönen Varlıklar10 9.142.771 12.535ARA TOPLAM1.841.546.620 1.869.223.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.841.546.620 1.869.223.665DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 168.368.126 168.368.126Ticari Alacaklar584.093 584.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar584.093 584.093Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.611.495.565 2.608.264.000Maddi Duran Varlıklar13 107.619.984 91.979.903Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.864.325 30.118.367Şerefiye14 18.433.792 18.433.792Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.430.533 11.684.575Peşin Ödenmiş Giderler584.306 101.911İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 584.306 101.911Diğer Duran Varlıklar10 135.198.708 140.276.119TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.051.715.107 3.039.692.519TOPLAM VARLIKLAR4.893.261.727 4.908.916.184KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 102.186.723 2.078.399Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 79.501.363 190.357.030Ticari Borçlar75.143.755 65.348.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 75.143.755 65.348.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.477.839 1.896.421Diğer Borçlar330.525.419 329.830.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 296.221.229 295.725.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 34.304.190 34.104.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler417.924.447 417.516.509Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 417.924.447 417.516.509Türev Araçlar0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.866.342 2.952.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 338.748 424.898Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.527.594 2.527.594Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler43.840ARA TOPLAM1.009.625.888 1.010.023.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.009.625.888 1.010.023.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 431.839.596 444.672.710Ticari Borçlar536.980.545 634.871.260İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 536.980.545 634.871.260Diğer Borçlar299.730 283.232İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 299.730 283.232Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler163.898.528 164.694.180Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 163.898.528 164.694.180Uzun Vadeli Karşılıklar534.070 492.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 534.070 492.214TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.133.552.469 1.245.013.596TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.143.178.357 2.255.037.010ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.750.083.370 2.653.879.174Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 146.712.969 146.712.969Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-119.842.284 -119.842.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.365.479 245.365.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)245.365.479 245.365.479Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 245.365.479 245.365.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)159.367.391 159.367.391Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.367.391 159.367.391Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.367.391 159.367.391Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.468.019 26.468.019Yasal Yedekler26.468.019 26.468.019Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.835.171.872 1.246.854.797Net Dönem Karı veya Zararı96.204.196 588.317.075TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.750.083.370 2.653.879.174TOPLAM KAYNAKLAR4.893.261.727 4.908.916.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 275.117.438 23.995.689Satışların Maliyeti19 -141.391.241 -2.123.447TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)133.726.197 21.872.242BRÜT KAR (ZARAR)133.726.197 21.872.242Genel Yönetim Giderleri20 -3.846.388 -3.630.291Pazarlama Giderleri20 -2.655.396 -3.881.789Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 36.336.427 26.060.818Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -34.720.139 -13.443.034ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)128.840.701 26.977.946FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)128.840.701 26.977.946Finansman Gelirleri22 2.101.011 6.305.192Finansman Giderleri22 -34.737.516 -35.532.365SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)96.204.196 -2.249.227SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)96.204.196 -2.249.227DÖNEM KARI (ZARARI)96.204.196 -2.249.227Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları96.204.196 -2.249.227Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,26400000 -0,00900000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)96.204.196 -2.249.227Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları96.204.196 -2.249.227http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850256BIST