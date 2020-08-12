***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 0 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer Düzeltmeler3.354.083 3.354.083 3.354.083Düzeltmelerden Sonraki TutarTransferler114.000.000 -3.364.272 6.003.254 275.623.503 -392.262.485 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.850.477 -8.850.477 -8.850.477Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 26.468.019 1.250.208.880 -8.850.477 2.044.839.628 2.044.839.628Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler588.317.075 -588.317.075 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)147.991.079 147.991.079 147.991.079Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar-119.842.284 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.835.171.872 147.991.079 2.801.870.253 2.801.870.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.150.581 128.937.628Dönem Karı (Zararı)147.991.079 -8.850.477Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)147.991.079 -8.850.477Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.387.406 59.899.983Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.369.594 3.082.693Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler104.949 570.293Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler104.949 570.293Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-921.997 209.786Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 26.334.013 17.193.628Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.568.646 44.526.086Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-67.799 -5.682.503Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 -67.799 -5.682.503İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-140.971.826 76.696.013Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.387.914 1.372.398Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-87.631.732 -68.995.323Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.950.315 -109.667.136Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler39.010.268 94.323.043Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-67.351.125 40.535.332Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-67.351.125 40.535.332Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.338.992 119.127.699Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.406.659 127.745.519Vergi İadeleri (Ödemeleri)-256.078 1.192.109YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.216.199 -73.623.151Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.431.610 109.823Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.431.610 109.823Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-12.185.297 -79.327.760Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.231.565Alınan Faiz3.632.273 5.594.786FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-114.942.316 -26.412.763Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri602.127.678 411.435.890Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-687.103.708 -421.203.353Ödenen Faiz-29.966.286 -16.645.300YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-87.007.934 28.901.714NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-87.007.934 28.901.714DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 459.019.623 576.148.020DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 372.011.689 605.049.734Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 372.011.689 459.019.623Finansal Yatırımlar11 23.276.702Ticari Alacaklar15.741.335 11.527.298İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 1.160.463İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 14.580.872 11.527.298Diğer Alacaklar21.746.755 2.308.414İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 21.746.755 2.308.414Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev AraçlarStoklar8 1.336.563.061 1.314.612.746Peşin Ödenmiş Giderler107.317.549 79.892.827İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 107.317.549 79.892.827Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.106.300 1.850.222Diğer Dönen Varlıklar10 7.601.415 12.535ARA TOPLAM1.886.364.806 1.869.223.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.886.364.806 1.869.223.665DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 168.368.126 168.368.126Ticari Alacaklar653.021 584.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar653.021 584.093Stoklar8 315.622.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.295.873.565 2.608.264.000Maddi Duran Varlıklar13 106.535.438 91.979.903Maddi Olmayan Duran Varlıklar27.810.145 30.118.367Şerefiye14 18.433.792 18.433.792Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.376.353 11.684.575Peşin Ödenmiş Giderler601.125 101.911İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 601.125 101.911Diğer Duran Varlıklar10 149.747.794 140.276.119TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.065.211.214 3.039.692.519TOPLAM VARLIKLAR4.951.576.020 4.908.916.184KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 39.123.158 2.078.399Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 86.200.102 190.357.030Ticari Borçlar110.113.581 65.348.432İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 110.113.581 65.348.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.634.058 1.896.421Diğer Borçlar331.449.642 329.830.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 294.446.226 295.725.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 37.003.416 34.104.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler184.908.627 417.516.509Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 184.908.627 417.516.509Türev Araçlar0 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.178.529 2.952.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 153.176 424.898Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.025.353 2.527.594Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler43.840ARA TOPLAM755.607.697 1.010.023.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER755.607.697 1.010.023.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 434.377.498 444.672.710Ticari Borçlar629.116.379 634.871.260İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 629.116.379 634.871.260Diğer Borçlar309.076 283.232İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 309.076 283.232Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler329.950.937 164.694.180Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 329.950.937 164.694.180Uzun Vadeli Karşılıklar344.180 492.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 344.180 492.214TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.394.098.070 1.245.013.596TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.149.705.767 2.255.037.010ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.801.870.253 2.653.879.174Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)16 146.712.969 146.712.969Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-119.842.284 -119.842.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.365.479 245.365.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)245.365.479 245.365.479Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 245.365.479 245.365.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)159.367.391 159.367.391Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.367.391 159.367.391Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.367.391 159.367.391Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.468.019 26.468.019Yasal Yedekler26.468.019 26.468.019Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.835.171.872 1.246.854.797Net Dönem Karı veya Zararı147.991.079 588.317.075TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.801.870.253 2.653.879.174TOPLAM KAYNAKLAR4.951.576.020 4.908.916.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 454.306.976 52.033.615 179.189.538 28.037.926Satışların Maliyeti19 -250.689.684 -6.152.327 -109.298.443 -4.028.880TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)203.617.292 45.881.288 69.891.095 24.009.046BRÜT KAR (ZARAR)203.617.292 45.881.288 69.891.095 24.009.046Genel Yönetim Giderleri20 -5.492.857 -8.775.018 -1.646.469 -5.144.727Pazarlama Giderleri20 -4.215.017 -8.772.341 -1.559.621 -4.890.552Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 78.097.543 54.138.861 41.761.116 28.078.043Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -74.147.700 -28.579.396 -39.427.561 -15.136.362ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)197.859.261 53.893.394 69.018.560 26.915.448FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)197.859.261 53.893.394 69.018.560 26.915.448Finansman Gelirleri22 3.632.273 11.272.202 1.531.262 4.967.010Finansman Giderleri22 -53.500.455 -74.016.073 -18.762.939 -38.483.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)147.991.079 -8.850.477 51.786.883 -6.601.250SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)147.991.079 -8.850.477 51.786.883 -6.601.250DÖNEM KARI (ZARARI)147.991.079 -8.850.477 51.786.883 -6.601.250Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları147.991.079 -8.850.477 51.786.883 -6.601.250Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,40700000 -0,02400000 0,14200000 -0,05800000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)147.991.079 -8.850.477 51.786.883 -6.601.250Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları147.991.079 -8.850.477 51.786.883 -6.601.250http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868492BIST