***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
06.11.2020 19:43
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022
Transferler
114.000.000 2.638.982 275.623.503 -392.262.485 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
44.219.598 44.219.598 44.219.598
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.364.272 3.364.272 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 26.468.019 1.246.854.797 44.219.598 2.094.555.620 2.094.555.620
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174
Transferler
588.317.075 -588.317.075 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
273.850.134 273.850.134 273.850.134
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.835.171.872 273.850.134 2.927.729.308 2.927.729.308
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
179.040.029 32.788.324
Dönem Karı (Zararı)
273.850.134 44.219.598
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
273.850.134
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
36.719.403 52.690.760
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
4.040.330 5.157.645
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
68.943 455.531
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
68.943 455.531
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-813.954 109.265
Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-813.954 109.265
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 31.333.852 31.553.184
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
7.568.646 21.052.351
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.478.414 -5.637.216
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.478.414 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 -5.637.216
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-130.372.888 -64.653.142
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-30.791.180 3.076.180
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-218.983.597 -109.161.615
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-199.006.664 -227.116.429
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
259.815.563 92.250.675
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
63.731.303 70.861.168
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
63.731.303 70.861.168
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.138.313 105.436.879
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
180.196.649 32.257.216
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-592.527 -442.420
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-564.093 973.528
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.868.076 -71.916.910
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.413.911 187.470
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.413.911 187.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.139.789 -79.209.217
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.139.789 -79.209.217
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.231.565 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Faiz
6.089.367 7.104.837
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-113.066.700 -117.193.068
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
602.127.678 626.997.843
Kredilerden Nakit Girişleri
602.127.678 626.997.843
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-677.771.159 -705.532.890
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-677.771.159 -705.532.890
Ödenen Faiz
-37.423.219 -38.658.021
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.105.253 -156.321.654
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.105.253 -156.321.654
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 459.019.623 650.222.184
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 512.124.876 493.900.530
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 512.124.876 459.019.623
Finansal Yatırımlar
11 135.005.092 0
Ticari Alacaklar
42.151.824 11.527.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 21.826 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 42.129.998 11.527.298
Diğer Alacaklar
14.311.128 2.308.414
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.311.128 2.308.414
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 1.513.619.410 1.314.612.746
Peşin Ödenmiş Giderler
90.621.882 79.892.827
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 27.384.300 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 63.237.582 79.892.827
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.414.315 1.850.222
Diğer Dönen Varlıklar
10 4.944.917 12.535
ARA TOPLAM
2.315.193.444 1.869.223.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.315.193.444 1.869.223.665
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 168.368.126 168.368.126
Ticari Alacaklar
681.804 584.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
681.804 584.093
Stoklar
8 315.622.000 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 2.295.873.565 2.608.264.000
Maddi Duran Varlıklar
13 108.609.917 91.979.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
25.173.901 30.118.367
Şerefiye
14 18.433.792 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6.740.109 11.684.575
Peşin Ödenmiş Giderler
601.879 101.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 601.879 101.911
Diğer Duran Varlıklar
10 201.568.922 140.276.119
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.116.500.114 3.039.692.519
TOPLAM VARLIKLAR
5.431.693.558 4.908.916.184
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 45.962.767 2.078.399
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 122.797.541 190.357.030
Ticari Borçlar
63.202.277 65.348.432
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 63.202.277 65.348.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17.a 1.844.942 1.896.421
Diğer Borçlar
324.451.315 329.830.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 285.764.014 295.725.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 38.687.301 34.104.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
346.618.327 417.516.509
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 346.618.327 417.516.509
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
0 0
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.577.284 2.952.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17.b 314.930 424.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
1.262.354 2.527.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 0 43.840
ARA TOPLAM
906.454.453 1.010.023.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
906.454.453 1.010.023.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 400.272.999 444.672.710
Ticari Borçlar
896.832.978 634.871.260
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 896.832.978 634.871.260
Diğer Borçlar
619.214 283.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 619.214 283.232
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
299.323.665 164.694.180
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 299.323.665 164.694.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
460.941 492.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17.c 460.941 492.214
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.597.509.797 1.245.013.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.503.964.250 2.255.037.010
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.927.729.308 2.653.879.174
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.367.391 159.367.391
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.367.391 159.367.391
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 159.367.391 159.367.391
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26.468.019 26.468.019
Yasal Yedekler
26.468.019 26.468.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.835.171.872 1.246.854.797
Net Dönem Karı veya Zararı
273.850.134 588.317.075
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.927.729.308 2.653.879.174
TOPLAM KAYNAKLAR
5.431.693.558 4.908.916.184
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 822.150.586 202.602.340 367.843.610 150.568.725
Satışların Maliyeti
19 -471.190.349 -88.440.358 -220.500.665 -82.288.031
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
350.960.237 114.161.982 147.342.945 68.280.694
BRÜT KAR (ZARAR)
350.960.237 114.161.982 147.342.945 68.280.694
Genel Yönetim Giderleri
20 -8.830.919 -11.996.804 -3.338.062 -3.221.786
Pazarlama Giderleri
20 -8.881.969 -12.103.582 -4.666.952 -3.331.241
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 173.736.218 87.195.773 95.638.675 33.056.912
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -158.023.465 -79.946.250 -83.875.765 -51.366.854
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
348.960.102 97.311.119 151.100.841 43.417.725
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
348.960.102 97.311.119 151.100.841 43.417.725
Finansman Gelirleri
22 6.089.367 12.742.053 2.457.094 25.521.957
Finansman Giderleri
22 -81.199.335 -65.833.574 -27.698.880 -15.869.607
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
273.850.134 44.219.598 125.859.055 53.070.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
273.850.134 44.219.598 125.859.055 53.070.075
DÖNEM KARI (ZARARI)
273.850.134 44.219.598 125.859.055 53.070.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
273.850.134 44.219.598 125.859.055 53.070.075
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 18 0,75230000 0,15800000 0,34580000 0,19400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
273.850.134 44.219.598 125.859.055 53.070.075
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
273.850.134 44.219.598 125.859.055 53.070.075
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886922
BIST