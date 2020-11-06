***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022Transferler114.000.000 2.638.982 275.623.503 -392.262.485 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)44.219.598 44.219.598 44.219.598Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.364.272 3.364.272 0 0Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 26.468.019 1.246.854.797 44.219.598 2.094.555.620 2.094.555.620Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174Transferler588.317.075 -588.317.075 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)273.850.134 273.850.134 273.850.134Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.835.171.872 273.850.134 2.927.729.308 2.927.729.308Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI179.040.029 32.788.324Dönem Karı (Zararı)273.850.134 44.219.598Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)273.850.134Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler36.719.403 52.690.760Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler4.040.330 5.157.645Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler68.943 455.531Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler68.943 455.531Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-813.954 109.265Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-813.954 109.265Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 31.333.852 31.553.184Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler7.568.646 21.052.351Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-5.478.414 -5.637.216Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-5.478.414 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 0 -5.637.216Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-130.372.888 -64.653.142Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-30.791.180 3.076.180Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-218.983.597 -109.161.615Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-199.006.664 -227.116.429Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler259.815.563 92.250.675Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler63.731.303 70.861.168Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)63.731.303 70.861.168Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.138.313 105.436.879İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları180.196.649 32.257.216Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-592.527 -442.420Vergi İadeleri (Ödemeleri)-564.093 973.528YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.868.076 -71.916.910Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.413.911 187.470Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri7.413.911 187.470Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.139.789 -79.209.217Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.139.789 -79.209.217Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.231.565 0Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Faiz6.089.367 7.104.837FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-113.066.700 -117.193.068Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri602.127.678 626.997.843Kredilerden Nakit Girişleri602.127.678 626.997.843Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-677.771.159 -705.532.890Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-677.771.159 -705.532.890Ödenen Faiz-37.423.219 -38.658.021YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.105.253 -156.321.654NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)53.105.253 -156.321.654DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 459.019.623 650.222.184DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 512.124.876 493.900.530Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 512.124.876 459.019.623Finansal Yatırımlar11 135.005.092 0Ticari Alacaklar42.151.824 11.527.298İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 21.826 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 42.129.998 11.527.298Diğer Alacaklar14.311.128 2.308.414İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 14.311.128 2.308.414Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar8 1.513.619.410 1.314.612.746Peşin Ödenmiş Giderler90.621.882 79.892.827İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 27.384.300 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 63.237.582 79.892.827Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.414.315 1.850.222Diğer Dönen Varlıklar10 4.944.917 12.535ARA TOPLAM2.315.193.444 1.869.223.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.315.193.444 1.869.223.665DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 168.368.126 168.368.126Ticari Alacaklar681.804 584.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar681.804 584.093Stoklar8 315.622.000 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 2.295.873.565 2.608.264.000Maddi Duran Varlıklar13 108.609.917 91.979.903Maddi Olmayan Duran Varlıklar25.173.901 30.118.367Şerefiye14 18.433.792 18.433.792Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar6.740.109 11.684.575Peşin Ödenmiş Giderler601.879 101.911İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 601.879 101.911Diğer Duran Varlıklar10 201.568.922 140.276.119TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.116.500.114 3.039.692.519TOPLAM VARLIKLAR5.431.693.558 4.908.916.184KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 45.962.767 2.078.399Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 122.797.541 190.357.030Ticari Borçlar63.202.277 65.348.432İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 63.202.277 65.348.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17.a 1.844.942 1.896.421Diğer Borçlar324.451.315 329.830.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 285.764.014 295.725.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 38.687.301 34.104.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler346.618.327 417.516.509Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 346.618.327 417.516.509Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.577.284 2.952.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17.b 314.930 424.898Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar1.262.354 2.527.594Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler15 0 43.840ARA TOPLAM906.454.453 1.010.023.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER906.454.453 1.010.023.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 400.272.999 444.672.710Ticari Borçlar896.832.978 634.871.260İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 896.832.978 634.871.260Diğer Borçlar619.214 283.232İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 619.214 283.232Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler299.323.665 164.694.180Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 299.323.665 164.694.180Uzun Vadeli Karşılıklar460.941 492.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17.c 460.941 492.214TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.597.509.797 1.245.013.596TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.503.964.250 2.255.037.010ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.927.729.308 2.653.879.174Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)146.712.969 146.712.969Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-119.842.284 -119.842.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.365.479 245.365.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)245.365.479 245.365.479Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 245.365.479 245.365.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)159.367.391 159.367.391Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.367.391 159.367.391Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 159.367.391 159.367.391Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26.468.019 26.468.019Yasal Yedekler26.468.019 26.468.019Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.835.171.872 1.246.854.797Net Dönem Karı veya Zararı273.850.134 588.317.075TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.927.729.308 2.653.879.174TOPLAM KAYNAKLAR5.431.693.558 4.908.916.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 822.150.586 202.602.340 367.843.610 150.568.725Satışların Maliyeti19 -471.190.349 -88.440.358 -220.500.665 -82.288.031TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)350.960.237 114.161.982 147.342.945 68.280.694BRÜT KAR (ZARAR)350.960.237 114.161.982 147.342.945 68.280.694Genel Yönetim Giderleri20 -8.830.919 -11.996.804 -3.338.062 -3.221.786Pazarlama Giderleri20 -8.881.969 -12.103.582 -4.666.952 -3.331.241Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 173.736.218 87.195.773 95.638.675 33.056.912Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -158.023.465 -79.946.250 -83.875.765 -51.366.854ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)348.960.102 97.311.119 151.100.841 43.417.725FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)348.960.102 97.311.119 151.100.841 43.417.725Finansman Gelirleri22 6.089.367 12.742.053 2.457.094 25.521.957Finansman Giderleri22 -81.199.335 -65.833.574 -27.698.880 -15.869.607SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)273.850.134 44.219.598 125.859.055 53.070.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)273.850.134 44.219.598 125.859.055 53.070.075DÖNEM KARI (ZARARI)273.850.134 44.219.598 125.859.055 53.070.075Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları273.850.134 44.219.598 125.859.055 53.070.075Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,75230000 0,15800000 0,34580000 0,19400000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)273.850.134 44.219.598 125.859.055 53.070.075Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları273.850.134 44.219.598 125.859.055 53.070.075http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886922BIST