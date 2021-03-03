***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler114.000.000 2.638.982 275.623.503 -392.262.485 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)15.226.077 588.317.075 603.543.152 603.543.152Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-3.364.272 3.364.272 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler11.755.311 576.561.764 -588.317.075 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.078.256.439 1.078.256.439 1.078.256.439Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 1.823.416.561 1.078.256.439 3.732.135.613 3.732.135.613Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI292.809.061 4.192.446Dönem Karı (Zararı)1.078.256.439 588.317.075Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.078.256.439 588.317.075Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-683.053.714 -390.545.966Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 4.324.846 7.212.780Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler22.896 522.683Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 22.896 522.683Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-1.067.181 516.855Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 49.394.527 33.884.579Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler38.941.510 39.095.420Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-774.670.312 -471.778.283Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler12 -785.991.165 -466.136.000Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 11.320.853 -5.642.283İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-100.841.693 -193.672.047Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.274.106 3.392.899Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-220.451.319 -80.193.773Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-22.271.412 -953.741.584Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler323.701.778 628.426.508Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler-120.022.580 75.688.269Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)-120.022.580 75.688.269Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-38.524.054 132.755.634Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları294.361.032 4.099.062Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-592.527 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)-959.444 93.384YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-36.429.302 1.701.077Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 187.470Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.095.848 -9.088.687Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -12.913.203 0Alınan Faiz22 12.579.749 10.602.294FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-228.760.373 -123.021.920Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 604.704.555 626.997.843Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -771.490.652 -705.532.890Ödenen Faiz-61.974.276 -44.486.873YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.619.386 -117.128.397NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)27.619.386 -117.128.397DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 459.019.623 576.148.020DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 486.639.009 459.019.623Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 486.639.009 459.019.623Finansal Yatırımlar11 171.172.146 0Ticari Alacaklar35.362.601 11.527.298İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 1.327.310İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 34.035.291 11.527.298Diğer Alacaklar18.635.907 2.308.414İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 18.635.907 2.308.414Stoklar8 1.319.330.260 1.314.612.746Peşin Ödenmiş Giderler45.237.558 79.892.827İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 6.952.871 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 38.284.687 79.892.827Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.809.667 1.850.222Diğer Dönen Varlıklar10 84.902.707 12.535ARA TOPLAM2.164.089.855 1.869.223.665TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.164.089.855 1.869.223.665DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 168.368.126 168.368.126Ticari Alacaklar0 584.093İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 584.093Stoklar8 343.820.090 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.146.324.010 2.608.264.000Maddi Duran Varlıklar13 68.885.615 91.979.903Maddi Olmayan Duran Varlıklar19.561.823 30.118.367Şerefiye14 10.076.570 18.433.792Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.485.253 11.684.575Peşin Ödenmiş Giderler66.325 101.911İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 66.325 101.911Diğer Duran Varlıklar10 111.707.628 140.276.119TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.858.733.617 3.039.692.519TOPLAM VARLIKLAR6.022.823.472 4.908.916.184KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 0 2.078.399Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 176.523.715 190.357.030Ticari Borçlar62.859.757 65.348.432İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 62.859.757 65.348.432Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.463.156 1.896.421Diğer Borçlar291.328.568 329.830.291İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 253.940.721 295.725.657İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 37.387.847 34.104.634Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler118.344.072 417.516.509Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 118.344.072 417.516.509Türev Araçlar0 0Kısa Vadeli Karşılıklar979.015 2.952.492Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 315.932 424.898Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 663.083 2.527.594Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 43.840ARA TOPLAM651.498.283 1.010.023.414TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER651.498.283 1.010.023.414UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 332.739.837 444.672.710Ticari Borçlar961.061.713 634.871.260İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 961.061.713 634.871.260Diğer Borçlar738.006 283.232İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 738.006 283.232Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler343.844.037 164.694.180Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 343.844.037 164.694.180Uzun Vadeli Karşılıklar805.983 492.214Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 805.983 492.214TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.639.189.576 1.245.013.596TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.290.687.859 2.255.037.010ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.732.135.613 2.653.879.174Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)146.712.969 146.712.969Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-119.842.284 -119.842.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.365.479 245.365.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)245.365.479 245.365.479Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 245.365.479 245.365.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)159.367.391 159.367.391Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.367.391 159.367.391Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 159.367.391 159.367.391Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.223.330 26.468.019Yasal Yedekler38.223.330 26.468.019Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.823.416.561 1.246.854.797Net Dönem Karı veya Zararı1.078.256.439 588.317.075TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.732.135.613 2.653.879.174TOPLAM KAYNAKLAR6.022.823.472 4.908.916.184Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 1.131.311.124 407.670.923Satışların Maliyeti19 -720.554.025 -196.790.469TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)410.757.099 210.880.454BRÜT KAR (ZARAR)410.757.099 210.880.454Genel Yönetim Giderleri20 -10.957.125 -14.107.860Pazarlama Giderleri20 -18.157.861 -17.240.599Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 966.378.931 590.016.286Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -177.260.119 -98.522.593ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.170.760.925 671.025.688FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.170.760.925 671.025.688Finansman Gelirleri22 12.579.749 16.239.510Finansman Giderleri22 -105.084.235 -98.948.123SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.078.256.439 588.317.075SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.078.256.439 588.317.075DÖNEM KARI (ZARARI)1.078.256.439 588.317.075Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.078.256.439 588.317.075Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 2,96200000 1,61600000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 15.226.077Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 15.226.077Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 15.226.077DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 15.226.077TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.078.256.439 603.543.152Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.078.256.439 603.543.152http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914954BIST