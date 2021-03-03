***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
03.03.2021 19:37
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 144.141.314 20.464.765 971.231.294 392.262.485 2.050.336.022 2.050.336.022
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
114.000.000 2.638.982 275.623.503 -392.262.485 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
15.226.077 588.317.075 603.543.152 603.543.152
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-3.364.272 3.364.272 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
11.755.311 576.561.764 -588.317.075 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.078.256.439 1.078.256.439 1.078.256.439
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 1.823.416.561 1.078.256.439 3.732.135.613 3.732.135.613
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
292.809.061 4.192.446
Dönem Karı (Zararı)
1.078.256.439 588.317.075
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.078.256.439 588.317.075
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-683.053.714 -390.545.966
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19-20 4.324.846 7.212.780
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22.896 522.683
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 22.896 522.683
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-1.067.181 516.855
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 49.394.527 33.884.579
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
38.941.510 39.095.420
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-774.670.312 -471.778.283
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
12 -785.991.165 -466.136.000
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 11.320.853 -5.642.283
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-100.841.693 -193.672.047
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.274.106 3.392.899
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-220.451.319 -80.193.773
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-22.271.412 -953.741.584
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
323.701.778 628.426.508
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
-120.022.580 75.688.269
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
-120.022.580 75.688.269
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.524.054 132.755.634
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
294.361.032 4.099.062
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-592.527 0
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-959.444 93.384
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-36.429.302 1.701.077
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 187.470
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.095.848 -9.088.687
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -12.913.203 0
Alınan Faiz
22 12.579.749 10.602.294
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-228.760.373 -123.021.920
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 604.704.555 626.997.843
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -771.490.652 -705.532.890
Ödenen Faiz
-61.974.276 -44.486.873
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.619.386 -117.128.397
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
27.619.386 -117.128.397
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 459.019.623 576.148.020
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 486.639.009 459.019.623
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 486.639.009 459.019.623
Finansal Yatırımlar
11 171.172.146 0
Ticari Alacaklar
35.362.601 11.527.298
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 1.327.310
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 34.035.291 11.527.298
Diğer Alacaklar
18.635.907 2.308.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 18.635.907 2.308.414
Stoklar
8 1.319.330.260 1.314.612.746
Peşin Ödenmiş Giderler
45.237.558 79.892.827
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 6.952.871 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 38.284.687 79.892.827
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
2.809.667 1.850.222
Diğer Dönen Varlıklar
10 84.902.707 12.535
ARA TOPLAM
2.164.089.855 1.869.223.665
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.164.089.855 1.869.223.665
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 168.368.126 168.368.126
Ticari Alacaklar
0 584.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
0 584.093
Stoklar
8 343.820.090 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 3.146.324.010 2.608.264.000
Maddi Duran Varlıklar
13 68.885.615 91.979.903
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
19.561.823 30.118.367
Şerefiye
14 10.076.570 18.433.792
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.485.253 11.684.575
Peşin Ödenmiş Giderler
66.325 101.911
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 66.325 101.911
Diğer Duran Varlıklar
10 111.707.628 140.276.119
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.858.733.617 3.039.692.519
TOPLAM VARLIKLAR
6.022.823.472 4.908.916.184
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 2.078.399
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 176.523.715 190.357.030
Ticari Borçlar
62.859.757 65.348.432
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 62.859.757 65.348.432
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 1.463.156 1.896.421
Diğer Borçlar
291.328.568 329.830.291
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 253.940.721 295.725.657
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 37.387.847 34.104.634
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
118.344.072 417.516.509
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 118.344.072 417.516.509
Türev Araçlar
0 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
979.015 2.952.492
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 315.932 424.898
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 663.083 2.527.594
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 43.840
ARA TOPLAM
651.498.283 1.010.023.414
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
651.498.283 1.010.023.414
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 332.739.837 444.672.710
Ticari Borçlar
961.061.713 634.871.260
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 961.061.713 634.871.260
Diğer Borçlar
738.006 283.232
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 738.006 283.232
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
343.844.037 164.694.180
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 343.844.037 164.694.180
Uzun Vadeli Karşılıklar
805.983 492.214
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 805.983 492.214
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.639.189.576 1.245.013.596
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.290.687.859 2.255.037.010
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.732.135.613 2.653.879.174
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-119.842.284 -119.842.284
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
245.365.479 245.365.479
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
245.365.479 245.365.479
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 245.365.479 245.365.479
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
159.367.391 159.367.391
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
159.367.391 159.367.391
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
16 159.367.391 159.367.391
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
38.223.330 26.468.019
Yasal Yedekler
38.223.330 26.468.019
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.823.416.561 1.246.854.797
Net Dönem Karı veya Zararı
1.078.256.439 588.317.075
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.732.135.613 2.653.879.174
TOPLAM KAYNAKLAR
6.022.823.472 4.908.916.184
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 1.131.311.124 407.670.923
Satışların Maliyeti
19 -720.554.025 -196.790.469
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
410.757.099 210.880.454
BRÜT KAR (ZARAR)
410.757.099 210.880.454
Genel Yönetim Giderleri
20 -10.957.125 -14.107.860
Pazarlama Giderleri
20 -18.157.861 -17.240.599
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 966.378.931 590.016.286
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -177.260.119 -98.522.593
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.170.760.925 671.025.688
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.170.760.925 671.025.688
Finansman Gelirleri
22 12.579.749 16.239.510
Finansman Giderleri
22 -105.084.235 -98.948.123
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.078.256.439 588.317.075
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.078.256.439 588.317.075
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.078.256.439 588.317.075
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.078.256.439 588.317.075
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 18 2,96200000 1,61600000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 15.226.077
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 15.226.077
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)
0 15.226.077
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 15.226.077
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.078.256.439 603.543.152
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.078.256.439 603.543.152
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914954
BIST