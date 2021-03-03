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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.03.2021 19:36



***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
250.000.000 146.712.969 546.227.514 -1.437.690 23.485.420 660.341.702 234.955.963 1.860.285.878 180.230 1.860.466.108
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
114.000.000 2.638.981 118.316.982 -234.955.963 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
311.378.318 311.378.318 579.082 311.957.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
277.955.000 -783.019 277.171.981 37.287 277.209.268
Sermaye Arttırımı
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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DGATE 17,82 60.351.091 % 10,00  
INDES 27,72 298.706.428 % 10,00  
KRONT 61,60 42.899.349 % 10,00  
BOSSA 24,42 30.433.154 % 10,00  
ISBIR 6.655,00 5.749.920 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 7,4273 7,4337 % 1,00  
Euro 8,9695 8,9827 % 0,90  
Sterlin 10,3526 10,4045 % 1,04  
Frank 8,0641 8,1127 % 0,61  
Riyal 1,9733 1,9832 % 0,89  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.724 1.724 -9,11  
Altın Gr. 411 411 1,22  
Cumhuriyet 2.714 2.755 -2,00  
Tam 2.701 2.771 0,35  
Yarım 1.305 1.340 0,17  
Çeyrek 655 670 0,08  
Gümüş.Ons 26,41 26,44 -0,28  
Gümüş Gr. 6,29 6,30 -0,02  
B. Petrol 63,96 63,96 1,26  
Seans Raporu 18:05
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