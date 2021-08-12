***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
12.08.2021 20:49
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -2.220.709 29.488.673 778.658.684 311.378.318 2.448.836.177 796.599 2.449.632.776
Transferler
311.378.318 -311.378.318 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
123.826.942 123.826.942 -782.077 123.044.865
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.008.983 1.008.983 41.497 1.050.480
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 824.182.514 -1.211.726 29.488.673 1.090.037.002 123.826.942 2.573.672.102 56.019 2.573.728.121
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -3.313.124 41.243.984 1.078.281.691 617.541.014 3.494.095.528 371.742 3.494.467.270
Transferler
617.541.014 -617.541.014 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Karı (Zararı)
201.751.149 201.751.149 -2.308.023 199.443.126
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.652.435 -2.652.435 126.306 -2.526.129
Sermaye Arttırımı
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
364.000.000 -3.364.272 146.712.969 1.252.993.266 -5.965.559 41.243.984 1.695.822.705 201.751.149 3.693.194.242 -1.809.975 3.691.384.267
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
106.026.640 21.369.065
Dönem Karı (Zararı)
199.443.126 123.044.865
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.504.391 15.459.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19,20 15.741.920 9.702.771
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-554.735 -104.949
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -554.735 -104.949
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-536.399 -547.552
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22 24.243.118 23.771.589
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5 -10.586.076 -22.777.842
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-27.995.289 -67.799
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
22 -27.995.289
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
-67.799
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-268.005 5.483.521
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
2.459.857
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-95.380.911 -120.059.080
Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)
0 0
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.769.032 -14.088.604
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-25.769.032 -14.088.604
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.584.603 -66.788.691
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.584.603 -66.788.691
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
110.855.225 -22.378.006
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-315.148.701 40.385.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-315.148.701 40.385.999
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
105.100.035 -58.327.095
Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)
105.100.035 -58.327.095
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.166.165 1.137.317
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
38.166.165 1.137.317
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
106.566.606 18.445.524
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-834.979 -227.087
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
295.013 3.150.628
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.738.928 -16.077.630
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
126.005 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 126.005 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.614.528 -16.515.424
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -15.848.052 -18.849.932
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
233.524 2.334.508
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 0 -3.231.565
Alınan Faiz
9.749.595 3.669.359
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-134.231.383 -75.720.826
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 674.634.677
Kredilerden Nakit Girişleri
5 0 674.634.677
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-100.238.670 -722.914.555
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -100.238.670 -722.914.555
Ödenen Faiz
22 -33.992.713 -27.440.948
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.943.671 -70.429.391
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-33.943.671 -70.429.391
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
555.210.888 484.387.988
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
521.267.217 413.958.597
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 521.267.217 555.210.888
Finansal Yatırımlar
11 237.479.346 171.172.146
Ticari Alacaklar
66.016.170 39.692.403
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
24 1.385.714 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 64.630.456 39.692.403
Diğer Alacaklar
24.813.531 21.274.563
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
24 5.473.992 2.386.797
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 19.339.539 18.887.766
Türev Araçlar
0 0
Stoklar
8 1.330.874.837 1.321.556.972
Peşin Ödenmiş Giderler
26.687.354 21.401.003
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
24 3.476.362 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 23.210.992 21.401.003
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
23 2.212.742 2.507.755
Diğer Dönen Varlıklar
10 88.865.417 90.780.551
ARA TOPLAM
2.298.216.614 2.223.596.281
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.298.216.614 2.223.596.281
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
11 420.735 420.735
Ticari Alacaklar
0 0
Stoklar
8 223.647.000 343.820.090
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.859.708.258 1.859.708.258
Maddi Duran Varlıklar
13 1.314.111.122 1.314.130.995
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17.228.307 19.921.688
Şerefiye
14 7.616.713 10.076.570
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
9.611.594 9.845.118
Peşin Ödenmiş Giderler
37.152 66.325
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 37.152 66.325
Ertelenmiş Vergi Varlığı
23 1.941.499 1.986.218
Diğer Duran Varlıklar
10 75.099.310 111.707.630
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.492.193.383 3.651.761.939
TOPLAM VARLIKLAR
5.790.409.997 5.875.358.220
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 0 10.316
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 149.437.057 198.345.883
Ticari Borçlar
79.465.941 71.424.497
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
365.460 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 79.100.481 71.424.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 4.658.529 2.094.094
Diğer Borçlar
316.185.597 281.518.573
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
24 279.390.137 243.706.693
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 36.795.460 37.811.880
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
571.193.341 122.197.269
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 571.193.341 122.197.269
Türev Araçlar
0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
0 312.724
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.932.004 2.179.670
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 2.053.244 1.300.911
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 878.760 878.759
ARA TOPLAM
1.123.872.469 678.083.026
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.123.872.469 678.083.026
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 331.393.653 393.299.257
Ticari Borçlar
637.871.568 961.061.713
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 637.871.568 961.061.713
Diğer Borçlar
1.748.312 813.606
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 1.748.312 813.606
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
0 343.896.037
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
9 0 343.896.037
Uzun Vadeli Karşılıklar
4.139.728 3.737.311
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 4.139.728 3.737.311
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
975.153.261 1.702.807.924
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.099.025.730 2.380.890.950
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.693.194.242 3.494.095.528
Ödenmiş Sermaye
16 364.000.000 364.000.000
Geri Alınmış Paylar (-)
-3.364.272 -3.364.272
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
146.712.969 146.712.969
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.247.027.707 1.249.680.142
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.247.027.707 1.249.680.142
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
16 1.252.993.266 1.252.993.266
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
16 -5.965.559 -3.313.124
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
41.243.984 41.243.984
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.695.822.705 1.078.281.691
Net Dönem Karı veya Zararı
201.751.149 617.541.014
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.809.975 371.742
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.691.384.267 3.494.467.270
TOPLAM KAYNAKLAR
5.790.409.997 5.875.358.220
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 563.671.498 461.983.140 279.389.035 179.814.805
Satışların Maliyeti
19 -375.173.818 -274.414.252 -170.075.463 -116.663.203
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
188.497.680 187.568.888 109.313.572 63.151.602
BRÜT KAR (ZARAR)
188.497.680 187.568.888 109.313.572 63.151.602
Genel Yönetim Giderleri
20 -12.566.871 -7.326.506 -7.400.315 -2.365.319
Pazarlama Giderleri
20 -8.352.353 -7.785.630 -2.973.044 -2.200.533
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 84.668.346 92.020.883 28.582.559 46.030.591
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -57.777.896 -84.336.710 -22.202.563 -40.453.518
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
194.468.906 180.140.925 105.320.209 64.162.823
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
194.468.906 180.140.925 105.320.209 64.162.823
Finansman Gelirleri
22 53.341.847 10.831.659 24.102.930 5.730.617
Finansman Giderleri
22 -48.853.395 -62.706.818 -21.502.851 -24.788.510
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
198.957.358 128.265.766 107.920.288 45.104.930
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
485.768 -5.220.901 182.499 -27.580
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23 485.768 -5.220.901 182.499 -27.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
199.443.126 123.044.865 108.102.787 45.077.350
DÖNEM KARI (ZARARI)
199.443.126 123.044.865 108.102.787 45.077.350
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
201.751.149 123.826.942 109.867.081 45.204.095
Ana Ortaklık Payları
-2.308.023 -782.077 -1.764.294 -126.745
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay Başına Kazanç 18 0,55400000 0,33800000 0,30200000 0,12400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.121.948 -210.096 -49.570 -1.268.807
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.652.435 -262.620 -61.738 -1.586.009
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
530.487 52.524 12.168 317.202
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
530.487 52.524 12.168 317.202
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.121.948 -210.096 -49.570 -1.268.807
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
197.321.178 122.834.769 108.053.217 43.808.543
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
199.502.895 123.575.349 109.814.752 43.935.803
Ana Ortaklık Payları
-2.181.717 -740.580 -1.761.535 -127.260
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957798
BIST