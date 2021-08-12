***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174Transferler588.317.075 -588.317.075 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 147.991.079 147.991.079 147.991.079Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.835.171.872 147.991.079 2.801.870.253 2.801.870.253Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 1.823.416.561 1.078.256.439 3.732.135.613 3.732.135.613Transferler1.078.256.439 -1.078.256.439 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 261.659.663 261.659.663 261.659.663Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 2.901.673.000 261.659.663 3.993.795.276 3.993.795.276Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI109.997.333 43.150.581Dönem Karı (Zararı)261.659.663 147.991.079Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)261.659.663 147.991.079Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler60.641.599 36.387.406Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19, 20 712.771 3.369.594Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-14.521 104.949Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -14.521 104.949Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler488.529 -921.997Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 21.965.674 26.334.013Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 7.034.000 7.568.646Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler27.995.289 -67.799Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 27.995.289 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler-67.799Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler2.459.857 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-212.622.781 -140.971.826Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.814.420 -4.387.914Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-29.905.552 -87.631.732Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler110.302.214 -21.950.315Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-341.641.256 39.010.268Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler88.517.981 -67.351.125Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)88.517.981 -67.351.125Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.081.748 1.338.992Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları109.678.481 43.406.659Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-60.160Vergi İadeleri (Ödemeleri)379.012 -256.078YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI4.445.580 -15.216.199Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri159.143 -3.431.610Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri159.143 -3.431.610Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.065.322 -12.185.297Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.065.322 -12.185.297Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -3.231.565Alınan Faiz22 8.351.759 3.632.273FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-142.858.754 -114.942.316Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 602.127.678Kredilerden Nakit Girişleri5 0 602.127.678Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-112.541.321 -687.103.708Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -112.541.321 -687.103.708Ödenen Faiz22 -30.317.433 -29.966.286YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.415.841 -87.007.934NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-28.415.841 -87.007.934DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ486.639.009 459.019.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ458.223.168 372.011.689Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 458.223.168 486.639.009Finansal Yatırımlar11 237.479.346 171.172.146Ticari Alacaklar65.191.542 35.362.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 50.327.113 1.327.310İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 14.864.429 34.035.291Diğer Alacaklar17.113.278 18.635.907İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 17.113.278 18.635.907Türev Araçlar0 0Stoklar8 1.329.201.136 1.319.330.260Peşin Ödenmiş Giderler30.479.863 45.237.558İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 213.481 6.952.871İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 30.266.382 38.284.687Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.430.653 2.809.667Diğer Dönen Varlıklar10 73.423.588 84.902.707ARA TOPLAM2.213.542.574 2.164.089.855TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.213.542.574 2.164.089.855DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 168.368.126 168.368.126Ticari Alacaklar0 0Stoklar8 223.647.000 343.820.090Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.146.324.010 3.146.324.010Maddi Duran Varlıklar13 72.181.261 68.885.615Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.999.729 19.561.823Şerefiye14 7.616.713 10.076.570Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.383.016 9.485.253Peşin Ödenmiş Giderler37.154 66.325İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 37.154 66.325Diğer Duran Varlıklar10 75.099.307 111.707.628TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.702.656.587 3.858.733.617TOPLAM VARLIKLAR5.916.199.161 6.022.823.472KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 127.896.845 176.523.715Ticari Borçlar44.408.646 62.859.757İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 44.408.646 62.859.757Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.775.646 1.463.156Diğer Borçlar279.999.625 291.328.568İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 244.213.430 253.940.721İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 35.786.195 37.387.847Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler550.706.090 118.344.072Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 550.706.090 118.344.072Türev Araçlar0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.091.693 979.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 428.610 315.932Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 663.083 663.083ARA TOPLAM1.005.878.545 651.498.283TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.005.878.545 651.498.283UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 275.859.386 332.739.837Ticari Borçlar637.871.568 961.061.713İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 637.871.568 961.061.713Diğer Borçlar1.672.712 738.006İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.672.712 738.006Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler0 343.844.037Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 0 343.844.037Uzun Vadeli Karşılıklar1.121.674 805.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.121.674 805.983TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER916.525.340 1.639.189.576TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.922.403.885 2.290.687.859ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.993.795.276 3.732.135.613Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)146.712.969 146.712.969Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-119.842.284 -119.842.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.365.479 245.365.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)245.365.479 245.365.479Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 245.365.479 245.365.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)159.367.391 159.367.391Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.367.391 159.367.391Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 159.367.391 159.367.391Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.223.330 38.223.330Yasal Yedekler38.223.330 38.223.330Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.901.673.000 1.823.416.561Net Dönem Karı veya Zararı261.659.663 1.078.256.439TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.993.795.276 3.732.135.613TOPLAM KAYNAKLAR5.916.199.161 6.022.823.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 574.038.133 454.306.976 290.945.876 179.189.538Satışların Maliyeti19 -332.047.613 -250.689.684 -140.148.931 -109.298.443TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)241.990.520 203.617.292 150.796.945 69.891.095BRÜT KAR (ZARAR)-9.919.603 -5.492.857 -6.576.739 -1.646.469Pazarlama Giderleri20 -5.207.457 -4.215.017 -826.013 -1.559.621Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 86.441.604 78.097.543 33.912.017 41.761.116Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -57.675.016 -74.147.700 -26.389.524 -39.427.561ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)255.630.048 197.859.261 150.916.686 69.018.560FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)255.630.048 197.859.261 150.916.686 69.018.560Finansman Gelirleri22 36.347.048 3.632.273 19.609.550 1.531.262Finansman Giderleri22 -30.317.433 -53.500.455 -17.036.977 -18.762.939SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)261.659.663 147.991.079 153.489.259 51.786.883SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)261.659.663 147.991.079 153.489.259 51.786.883DÖNEM KARI (ZARARI)261.659.663 147.991.079 153.489.259 51.786.883Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları261.659.663 147.991.079 153.489.259 51.786.883Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,71900000 0,40700000 0,42200000 0,14200000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden SınıflandırılmayacaklarKar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)261.659.663 147.991.079 153.489.259 51.786.883Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan PaylarAna Ortaklık Payları261.659.663 147.991.079 153.489.259 51.786.883http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/957799BIST