***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.246.854.797 588.317.075 2.653.879.174 2.653.879.174Transferler588.317.075 -588.317.075 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)273.850.134 273.850.134 273.850.134Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 26.468.019 1.835.171.872 273.850.134 2.927.729.308 2.927.729.308Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 159.367.391 38.223.330 1.823.416.561 1.078.256.439 3.732.135.613 3.732.135.613Transferler1.078.256.439 -1.078.256.439 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)354.114.164 354.114.164 354.114.164Dönem Sonu Bakiyeler364.000.000 -3.364.272 146.712.969 -119.842.284 245.365.479 0 159.367.391 38.223.330 2.901.673.000 354.114.164 4.086.249.777 4.086.249.777Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI354.778.360 179.040.029Dönem Karı (Zararı)354.114.164 273.850.134Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler49.513.082 36.719.403Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler19-20 1.083.819 4.040.330Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-22.307 68.943Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler6 -22.307 68.943Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler179.747 -813.957Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler22 24.058.620 31.333.852Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5 -7.034.000 7.568.649Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler27.995.289 -5.478.414Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler22 27.995.289 -5.478.414Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler3.251.914 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-48.935.271 -130.372.888Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler12.968.085 -30.791.180Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-4.307.853 -218.983.597Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler203.239.061 -199.006.664Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-354.220.377 259.815.563Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler149.231.832 63.731.303Devam Eden İnşaat Ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülüklerindeki Artış (Azalış)149.231.832 63.731.303Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-55.846.019 -5.138.313Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları354.691.975 180.196.649Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-60.160 -592.527Vergi İadeleri (Ödemeleri)146.545 -564.093YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI11.826.774 -12.868.076Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.044 7.413.911Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.250.919 -23.139.789Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 0 -3.231.565Alınan Faiz22 16.067.649 6.089.367FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-190.072.398 -113.066.700Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri5 0 602.127.678Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -149.946.129 -677.771.159Ödenen Faiz22 -40.126.269 -37.423.219YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)176.532.736 53.105.253NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)176.532.736 53.105.253DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ486.639.009 459.019.623DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ663.171.745 512.124.876Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 663.171.745 486.639.009Finansal Yatırımlar11 227.132.185 171.172.146Ticari Alacaklar22.416.823 35.362.601İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar24 7.664.299 1.327.310İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 14.752.524 34.035.291Diğer Alacaklar11.069.044 18.635.907İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 11.069.044 18.635.907Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar8 1.236.247.789 1.319.330.260Peşin Ödenmiş Giderler24.327.437 45.237.558İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24 685.129 6.952.871İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 23.642.308 38.284.687Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar2.663.122 2.809.667Diğer Dönen Varlıklar10 75.277.370 84.902.707ARA TOPLAM2.262.305.515 2.164.089.855TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.262.305.515 2.164.089.855DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 168.368.126 168.368.126Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar0 0Stoklar8 223.663.500 343.820.090Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller12 3.146.324.010 3.146.324.010Maddi Duran Varlıklar13 72.183.653 68.885.615Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.168.927 19.561.823Şerefiye14 6.824.656 10.076.570Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar9.344.271 9.485.253Peşin Ödenmiş Giderler37.154 66.325İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 37.154 66.325Diğer Duran Varlıklar10 70.191.645 111.707.628TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.696.937.015 3.858.733.617TOPLAM VARLIKLAR5.959.242.530 6.022.823.472KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar5 0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 122.667.614 176.523.715Ticari Borçlar37.382.347 62.859.757İlişkili Taraflara Ticari Borçlar24 712.046 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 36.670.301 62.859.757Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.719.661 1.463.156Diğer Borçlar234.183.696 291.328.568İlişkili Taraflara Diğer Borçlar24 198. 7 35.354.161 37.387.847Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler611.384.199 118.344.072Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 611.384.199 118.344.072Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri0 0Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü0 0Kısa Vadeli Karşılıklar1.005.792 979.015Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 342.709 315.932Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar15 663.083 663.083Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler0 0ARA TOPLAM1.008.343.309 651.498.283TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.008.343.309 651.498.283UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5 229.615.809 332.739.837Ticari Borçlar632.318.746 961.061.713İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 632.318.746 961.061.713Diğer Borçlar1.780.354 738.006İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 1.780.354 738.006Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler35.742 343.844.037Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Yükümlülükleri9 35.742 343.844.037Uzun Vadeli Karşılıklar898.793 805.983Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 898.793 805.983TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER864.649.444 1.639.189.576TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.872.992.753 2.290.687.859ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar4.086.249.777 3.732.135.613Ödenmiş Sermaye16 364.000.000 364.000.000Geri Alınmış Paylar (-)-3.364.272 -3.364.272Paylara İlişkin Primler (İskontolar)146.712.969 146.712.969Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi-119.842.284 -119.842.284Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)245.365.479 245.365.479Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)245.365.479 245.365.479Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)16 245.365.479 245.365.479Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)159.367.391 159.367.391Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)159.367.391 159.367.391Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)16 159.367.391 159.367.391Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler38.223.330 38.223.330Yasal Yedekler38.223.330 38.223.330Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları2.901.673.000 1.823.416.561Net Dönem Karı veya Zararı354.114.164 1.078.256.439TOPLAM ÖZKAYNAKLAR4.086.249.777 3.732.135.613TOPLAM KAYNAKLAR5.959.242.530 6.022.823.472Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 838.072.541 822.150.586 264.034.408 367.843.610Satışların Maliyeti19 -452.487.219 -471.190.349 -120.439.606 -220.500.665TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)385.585.322 350.960.237 143.594.802 147.342.945BRÜT KAR (ZARAR)385.585.322 350.960.237 143.594.802 147.342.945Genel Yönetim Giderleri20 -13.110.921 -8.830.919 -3.191.318 -3.338.062Pazarlama Giderleri20 -16.823.049 -8.881.969 -11.615.592 -4.666.952Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 110.569.262 173.736.218 24.127.658 95.638.675Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler21 -105.004.154 -158.023.465 -47.329.138 -83.875.765ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)361.216.460 348.960.102 105.586.412 151.100.841FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)361.216.460 348.960.102 105.586.412 151.100.841Finansman Gelirleri22 44.062.938 6.089.367 7.715.890 2.457.094Finansman Giderleri22 -51.165.234 -81.199.335 -20.847.801 -27.698.880SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)354.114.164 273.850.134 92.454.501 125.859.055SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)354.114.164 273.850.134 92.454.501 125.859.055DÖNEM KARI (ZARARI)354.114.164 273.850.134 92.454.501 125.859.055Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları354.114.164 273.850.134 92.454.501 125.859.055Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay Başına Kazanç 18 0,97280000 0,75230000 0,25380000 0,34580000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)354.114.164 273.850.134 92.454.501 125.859.055Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları354.114.164 273.850.134 92.454.501 125.859.055http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975259BIST