***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
05.03.2021 13:08
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 10.maddesi kapsamındaki açıklamamızdır. 2020 yıl sonu finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve geleceğe yönelik beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu ekte yer almakta olup, sunuma ayrıca www.ozakgyo.com adresli internet sitemizin "Yatırımcı İlişkileri" bölümünden de ulaşılabilir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915384
BIST
14:591.544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,83
|Açılış
|: 1.534
|
|Önceki Kapanış
|: 1.538
|
1.545
En Düşük
1.528
14:597,4870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0243
|Açılış
|: 7,4650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5541
En Düşük
7,4725
14:598,9423
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0738
|Açılış
|: 8,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9300
|
9,0395
En Düşük
8,9239
14:59408,23
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,15
|Açılış
|: 408,23
|
|Önceki Kapanış
|: 410,38
|
412,08
En Düşük
407,86
BIST En Aktif Hisseler14:59
|CLEBI
|226,60
|108.850.026
|% 10,00
|
|RODRG
|20,30
|1.239.115
|% 9,97
|
|NIBAS
|28,04
|11.261.619
|% 9,96
|
|IZTAR
|23,42
|6.918.791
|% 9,95
|
|YAPRK
|128,20
|1.828.162
|% 9,57
|
|LINK
|46,98
|18.938.774
|% -10,00
|
|KENT
|389,70
|7.297.577
|% -10,00
|
|MERIT
|279,00
|1.486.031
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,04
|105.976
|% -9,57
|
|SUMAS
|63,00
|122.850
|% -8,70
|
|PETKM
|5,95
|1.442.429.241
|% 1,02
|
|GARAN
|9,37
|1.021.229.348
|% -0,32
|
|INDES
|33,18
|833.625.515
|% 8,86
|
|KRDMD
|7,30
|709.244.813
|% -0,82
|
|THYAO
|14,68
|699.194.185
|% -0,27
|
|PETKM
|5,95
|1.442.429.241
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,42
|447.389.542
|% -0,41
|
|TSKB
|1,75
|259.191.616
|% 1,74
|
|DOHOL
|3,41
|397.735.362
|% 1,79
|
|GARAN
|9,37
|1.021.229.348
|% -0,32
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4826
|7,4870
|% -0,32
|
|Euro
|8,9364
|8,9423
|% -0,82
|
|Sterlin
|10,3226
|10,3744
|% -0,79
|
|Frank
|8,0382
|8,0866
|% -0,17
|
|Riyal
|1,9904
|2,0004
|% -0,33
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.695
|1.696
|-1,98
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-1,92
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-8,00
|
|Tam
|2.700
|2.770
|-9,52
|
|Yarım
|1.304
|1.339
|-5,34
|
|Çeyrek
|654
|670
|-2,67
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,03
|
|B. Petrol
|68,44
|68,44
|1,70
|