***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 29.03.2022Genel Kurul Tarihi 26.04.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ZEYTİNBURNUAdres Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı, Zeytinburnu/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,4 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,5 - 2021 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yapılan değişikliklerin onaya sunulması,12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,14 - 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,15 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,18 - Dilek, temenniler ve kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Genel kurul toplantısında özetle2021 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın SPK mevzuatına göre 2.523.894.700 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 932.126.272,57 TL olarak gerçekleştiği anlaşılmış olup Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Prof.Dr.Ali Alp, Mine Berra Doğaner, Oğuz Satıcı veProf.Dr.Saim Kılıç 'nun seçilmelerine,Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.000 TL huzur hakkı ödenmesine,2022 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,Şirketin 2022 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 800.000 TL olarak belirlenmesine,karar verilmiştir.Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüKayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildiGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Toplantı Tutanağı 26.04.2022.pdf - TutanakEK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 3 Kar Payı Dağıtım Önergesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 4 Tadil Metni 26.04.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 5 Davet Metni Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEK: 6 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç DokümanıEk AçıklamalarOlağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024062BIST