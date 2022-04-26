***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
26.04.2022 19:02
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 29.03.2022
Genel Kurul Tarihi 26.04.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 25.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ZEYTİNBURNU
Adres Kazlıçeşme Mah. Kennedy Caddesi No:52C Büyükyalı, Zeytinburnu/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi Raporu'nun okunması,
5 - 2021 faaliyet yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı hesap dönemi kar dağıtımına ilişkin önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev süresinin tayini,
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkının tespiti,
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2022 yılı için Yönetim Kurulunca yapılan Bağımsız Denetim Şirketi seçiminin görüşülmesi ve onaya sunulması,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesinde yapılan değişikliklerin onaya sunulması,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında ilişkili taraflarla 2021 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37.maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - 2021 yılı içinde üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir veya menfaatler hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
15 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında ortaklara bilgi sunulması ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
17 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
18 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Genel kurul toplantısında özetle
2021 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,
Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmelerine,
Net Dağıtılabilir Dönem Karı'nın SPK mevzuatına göre 2.523.894.700 TL, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlar çerçevesinde ise 932.126.272,57 TL olarak gerçekleştiği anlaşılmış olup Şirketin geliştirmekte olduğu projeler ile yeni yatırımlara kaynak ayrılmasının planlanması ve büyüme politikaları doğrultusunda net dönem karının dağıtılmayarak Olağanüstü Yedekler hesabına aktarılmasına,
Görev süreleri dolan Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere Prof.Dr.Ali Alp, Mine Berra Doğaner, Oğuz Satıcı veProf.Dr.Saim Kılıç 'nun seçilmelerine,
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine aylık net 8.000 TL huzur hakkı ödenmesine,
2022 yılı için bağımsız denetim hizmeti almak üzere denetçi olarak seçilen PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin onaylanmasına,
Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesine,
Şirketin 2022 yılı içerisinde yapacağı bağış sınırının 800.000 TL olarak belirlenmesine,
karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Toplantı Tutanağı 26.04.2022.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Kar Payı Dağıtım Önergesi.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 4 Tadil Metni 26.04.2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 5 Davet Metni Gündem Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 6 Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
Ek Açıklamalar
Olağan Genel Kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte pay sahiplerimizin bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024062
BIST