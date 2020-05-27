***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020-31.03.2020Mali Tablonun Verildiği Otoriteİkitelli Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 1.Dönem Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi27/05/2020Açıklamalar01.01.2020–31.03.2020 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde İkitelli Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan gelir tablosu ekte yer almakta olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846905BIST