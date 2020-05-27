***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
27.05.2020 15:29
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.03.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
İkitelli Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2020 1.Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
27/05/2020
Açıklamalar
01.01.2020–31.03.2020 dönemi Geçici Vergi Beyannamesi ekinde İkitelli Vergi Dairesi'ne sunulmuş olan gelir tablosu ekte yer almakta olup, söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846905
BIST
15:18105.253
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 2.228,83
|Açılış
|: 103.798
|
|Önceki Kapanış
|: 103.024
|
105.351
En Düşük
103.798
15:186,7782
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0529
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7837
En Düşük
6,6969
15:187,4669
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,0761
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4753
En Düşük
7,3528
15:18370,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 2,14
|Açılış
|: 370,76
|
|Önceki Kapanış
|: 368,62
|
372,75
En Düşük
368,43
BIST En Aktif Hisseler
|IHGZT
|3,85
|15.440.609
|% 10,00
|
|DOCO
|378,80
|217.818.062
|% 9,99
|
|KENT
|473,60
|12.297.589
|% 9,99
|
|ALCTL
|21,30
|12.436.836
|% 9,96
|
|YAPRK
|12,26
|8.636.188
|% 9,96
|
|AYCES
|29,34
|1.751.428
|% -10,00
|
|EKIZ
|9,99
|635.474
|% -10,00
|
|CMENT
|35,20
|6.301.728
|% -9,97
|
|RTALB
|28,02
|25.093.713
|% -9,96
|
|TKURU
|16,91
|208.551
|% -9,96
|
|THYAO
|12,23
|1.445.429.229
|% 9,10
|
|GARAN
|7,63
|964.951.738
|% 1,19
|
|ASELS
|30,08
|719.610.369
|% 2,73
|
|PGSUS
|58,20
|634.690.182
|% 8,28
|
|TUPRS
|83,95
|620.452.299
|% 4,74
|
|EKGYO
|1,44
|289.719.982
|% 5,88
|
|GSRAY
|2,94
|394.170.061
|% 9,29
|
|GARAN
|7,63
|964.951.738
|% 1,19
|
|THYAO
|12,23
|1.445.429.229
|% 9,10
|
|TSPOR
|5,52
|581.677.934
|% 6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2964
|8,3380
|% 0,63
|
|Frank
|6,9554
|6,9973
|% 0,62
|
|Riyal
|1,8002
|1,8092
|% 1,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.700
|1.701
|-10,25
|
|Altın Gr.
|370
|370
|1,75
|
|Cumhuriyet
|2.404
|2.432
|1,50
|
|Tam
|2.474
|2.495
|1,70
|
|Yarım
|1.207
|1.220
|0,70
|
|Çeyrek
|604
|611
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|17,05
|17,09
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|3,71
|3,72
|0,02
|
|B. Petrol
|35,45
|35,45
|-0,72
|