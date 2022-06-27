***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
27.06.2022 18:13
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Soklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz bugün,27.06.2022, Emlak Konut GYO tarafından düzenlenen "İstanbul Küçükçekmece Bizim Mahalle 2. Etap 1. Kısım Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" ihalesinin 1. oturumuna Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak katılım gerçekleştirmiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039504
BIST
18:052.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,82
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.549
En Düşük
2.483
18:0516,5505
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0246
|Açılış
|: 16,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,6126
En Düşük
16,5108
18:0517,5812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0548
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,5812
En Düşük
17,4959
18:05970,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,35
|Açılış
|: 970,20
|
|Önceki Kapanış
|: 968,85
|
973,61
En Düşük
967,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SANEL
|7,92
|10.121.895
|% 10,00
|
|RYSAS
|8,47
|13.609.340
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,93
|52.904.660
|% 10,00
|
|SELVA
|8,92
|66.011.512
|% 9,99
|
|BERA
|15,98
|363.597.295
|% 9,98
|
|SNKRN
|23,20
|2.596.219
|% -9,94
|
|UFUK
|64,70
|2.758.413
|% -9,38
|
|AKYHO
|1,60
|30.703.307
|% -7,51
|
|ORMA
|30,00
|308.706
|% -6,25
|
|DOAS
|80,30
|81.012.458
|% -5,58
|
|THYAO
|49,56
|5.177.294.097
|% -1,37
|
|SISE
|21,66
|2.029.313.458
|% -0,46
|
|EREGL
|27,84
|1.838.020.592
|% -0,07
|
|ASELS
|23,86
|1.192.202.323
|% -2,85
|
|KRDMD
|12,75
|1.065.468.460
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,65
|810.042.285
|% -2,31
|
|ODAS
|3,15
|491.971.360
|% -1,56
|
|TSKB
|2,12
|298.370.514
|% 0,47
|
|EKGYO
|2,58
|316.231.539
|% -0,77
|
|KARSN
|7,50
|887.701.241
|% 1,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5483
|16,5505
|% 0,15
|
|Euro
|17,4481
|17,5812
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,2446
|20,3461
|% 0,13
|
|Frank
|17,2406
|17,3445
|% 0,13
|
|Riyal
|4,3974
|4,4194
|% 0,14
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|0,02
|
|Altın Gr.
|969
|970
|0,67
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-131,00
|
|Tam
|6.424
|6.595
|3,00
|
|Yarım
|3.154
|3.225
|1,00
|
|Çeyrek
|1.580
|1.612
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,27
|0,02
|
|B. Petrol
|111
|111
|0,12
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 15 kaybederek (% -0.40 ) 2, 269
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IHAAS, MAKIM, SELVA, GENTS, BERA, SANEL, KRGYO, RYSAS
-
17:59
KFEIN, CRDFA, SANEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
DOAS, SNKRN, GLDTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58GSDHO
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 3.94 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 298, 295 adet işlem