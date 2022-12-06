***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuMuğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesiİhaleyi Açan TarafEmlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihiİhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarŞirketimiz bugün (06.12.2022), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi" 1. oturumuna Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak katılım gerçekleştirmiştir.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084916BIST