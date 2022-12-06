***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
06.12.2022 18:00
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi
İhaleyi Açan Taraf
Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Şirketimiz bugün (06.12.2022), Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. tarafından düzenlenen "Muğla Bodrum Türkbükü Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi İhalesi" 1. oturumuna Özak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. olarak katılım gerçekleştirmiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084916
BIST
17:495.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 41,75
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:4918,6408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0027
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:4919,5690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0202
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:491.064,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 6,09
|Açılış
|: 1.064,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler17:47
|BARMA
|122,10
|32.982.140
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|RALYH
|33,72
|138.693.208
|% 9,98
|
|KONTR
|154,30
|778.228.440
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|370.143.120
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|412.233.593
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.613.376.271
|% -9,97
|
|YESIL
|4,00
|12.408.432
|% -9,91
|
|SMRTG
|102,80
|1.129.856.645
|% -9,51
|
|THYAO
|135,90
|8.612.424.140
|% -1,95
|
|SISE
|40,58
|5.118.026.846
|% 5,02
|
|EKGYO
|7,29
|4.027.347.713
|% 0,28
|
|TUPRS
|483,00
|3.260.138.324
|% 2,07
|
|PETKM
|18,02
|2.965.971.566
|% -0,55
|
|EKGYO
|7,29
|4.027.347.713
|% 0,28
|
|ADESE
|1,84
|569.928.319
|% -0,54
|
|YKBNK
|11,09
|2.483.586.578
|% 1,19
|
|SKBNK
|2,66
|544.545.608
|% -0,37
|
|TSKB
|3,99
|817.593.348
|% -0,50
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6349
|18,6375
|% 0,00
|
|Euro
|19,5601
|19,5688
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6447
|22,7583
|% 0,08
|
|Frank
|19,7386
|19,8575
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% -0,01
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.778
|10,76
|
|Altın Gr.
|1.064
|1.064
|5,49
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.164
|7.216
|48,00
|
|Yarım
|3.469
|3.528
|23,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.763
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,46
|0,14
|
|B. Petrol
|82,11
|82,11
|-0,57
|
Seans Raporu
17:47
daha fazla
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY