***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
10.03.2021 18:44
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 10. Maddesi gereğince, ilişkili taraflarla 2020 yılında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin incelenmesi ve 2021 yılında gerçekleşecek benzer yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan raporun sonuç bölümü aşağıda sunulmaktadır. İlişkili Taraf İşlemleri Raporu Sonuç Bölümü
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) 3 Ocak 2014 tarih ve 28871 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "II-17.1" sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği"nin "Yaygın ve Süreklilik Arz Eden İşlemler" başlıklı 10'uncu maddesine istinaden Şirketin ilişkili tarafları ile 2020 yılı içerisinde a)Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, b)Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşan yaygın ve süreklilik arz eden bir işlemi bulunmamaktadır. Bununla birlikte 2021 yılı içerisinde -Şirket'in bağlı ortaklığı Aktay Otel İşletmeleri A.Ş. ile Şirket portföyünde yer alan varlıklardan Ela Quality Resort Hotel'in kiralanmasından kaynaklanan hizmet satışları tutarının, -Şirket'in ilişkili taraflarından İnt-Er Yapı İnşaat Turizm San. Ve Tic. A.Ş. ile ise, Göktürk'te inşaatı devam eden konut projesi projesinin müteahhitlik hizmetleri dolayısıyla hizmet alış tutarının, %10 limitin üzerinde gerçekleşeceğinin beklenmesi neticesinde, işbu raporda ilgili Şirketler ile yapılan işlemlerin koşulları açıklanarak, işlemlerin piyasa koşullarına uygun olduğu hakkında bilgi sunulmuştur. Her iki şirketle gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin 2021 yılında %10 sınırını aşacağı öngörülmektedir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916962
BIST
18:051.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 15,79
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.549
|
1.566
En Düşük
1.551
18:057,5263
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0809
|Açılış
|: 7,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6300
|
7,6703
En Düşük
7,5176
18:058,9629
En Yüksek
|Değişim
|: -1,17%
|| -0,1059
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1129
En Düşük
8,9508
18:05415,86
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -4,36
|Açılış
|: 415,86
|
|Önceki Kapanış
|: 420,23
|
422,18
En Düşük
415,46
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CLEBI
|279,40
|271.893.532
|% 10,00
|
|POLTK
|375,20
|5.136.609
|% 10,00
|
|MERIT
|303,60
|2.758.399
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.796,70
|1.493.582
|% 10,00
|
|PKENT
|2.509,10
|23.900.153
|% 10,00
|
|FRIGO
|31,06
|2.646.753
|% -9,97
|
|MZHLD
|39,74
|813.043
|% -6,10
|
|BRMEN
|2,45
|202.540
|% -5,77
|
|NIBAS
|26,60
|95.800.949
|% -5,07
|
|VKFYO
|9,32
|165.533.165
|% -4,90
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|SASA
|46,46
|1.553.137.434
|% 9,99
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|GUBRF
|82,55
|1.102.496.456
|% 1,85
|
|GARAN
|9,17
|3.037.819.399
|% 1,66
|
|PETKM
|6,23
|1.215.806.739
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,38
|460.905.843
|% -0,83
|
|KRDMD
|7,67
|1.174.174.919
|% 3,93
|
|ODAS
|3,87
|561.523.023
|% -1,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5197
|7,5227
|% -1,11
|
|Euro
|8,9515
|8,9615
|% -1,18
|
|Sterlin
|10,4218
|10,4741
|% -1,21
|
|Frank
|8,0408
|8,0893
|% -1,61
|
|Riyal
|1,9994
|2,0094
|% -1,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|2,42
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-32,00
|
|Tam
|2.755
|2.825
|-38,39
|
|Yarım
|1.332
|1.366
|-18,57
|
|Çeyrek
|668
|683
|-9,28
|
|Gümüş.Ons
|26,00
|26,04
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|67,12
|67,12
|-0,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:57VERUS
Yüzde 9.89 oranında artışla 65.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 330, 574 adet işlem
-
17:56EUKYO
Yüzde 8.09 oranında artışla 4.14 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 256, 520 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, KOZAL, PGSUS
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 28 artarak (% 0.76 ) 1, 369
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KAREL, PARSN, KSTUR, SASA, VAKKO, MERIT, TMSN, KRVGD, SELEC, BFREN