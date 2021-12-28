***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Yönetim Kurulu kararı ile İstanbul Eyüp' te yapılması planlanan Göktürk-2 projesinin inşaat işleri yapılan değerlendirme sonucunda, ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren, teknik ve mali yeterlilik kriterlerini sağlayan İnt-Er Yapı İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş tarafından yapılmasına ve de Ela Resort Quality Otelinde 2022 sezonuna yönelik yapılacak olan renovasyon çalışmalarının da Aktay Otel İşletmeleri A.Ş tarafından yürütülmesine karar verilmiştir.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986731BIST