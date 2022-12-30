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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

30.12.2022 21:09
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin portföyünde yer alan Ela Excellence Resort Hotel'de 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, işletmeci payı net ciro tutarı üzerinden %3 ve brüt faaliyet karı üzerinden performansa bağlı değişen oranlarda olmak üzere, Aktay Otel İşletmeleri A.Ş ile sözleşme yapılmıştır. Şirketimiz gelir payı her halükarda yıl sonu ekspertiz değerinden az olmayacaktır.
 
    
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091671


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SANEL 22,88 10.218.240 % 10,00  
TERA 19,48 3.756.289 % 9,99  
SAMAT 19,32 97.725.151 % 9,96  
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Altın Gr. 1.095 1.095 3,74  
Cumhuriyet 7.362 7.473 36,00  
Tam 7.393 7.461 28,00  
Yarım 3.580 3.647 14,00  
Çeyrek 1.795 1.823 7,00  
Gümüş.Ons 23,89 23,91 0,00  
Gümüş Gr. 14,33 14,35 -0,03  
B. Petrol 84,46 84,46 1,00  
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