***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri
30.12.2022 21:09
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin portföyünde yer alan Ela Excellence Resort Hotel'de 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, işletmeci payı net ciro tutarı üzerinden %3 ve brüt faaliyet karı üzerinden performansa bağlı değişen oranlarda olmak üzere, Aktay Otel İşletmeleri A.Ş ile sözleşme yapılmıştır. Şirketimiz gelir payı her halükarda yıl sonu ekspertiz değerinden az olmayacaktır.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091671
BIST
18:055.509
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 32,24
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.563
En Düşük
5.489
18:0518,7106
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0053
|Açılış
|: 18,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
18:0520,0414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0532
|Açılış
|: 20,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0494
En Düşük
19,9038
18:051.096,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,53
|Açılış
|: 1.096,04
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.098,43
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|37,84
|80.563.883
|% 10,00
|
|UZERB
|187,00
|14.448.371
|% 10,00
|
|SANEL
|22,88
|10.218.240
|% 10,00
|
|TERA
|19,48
|3.756.289
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|97.725.151
|% 9,96
|
|PRDGS
|10,00
|435.661.612
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|76.759.777
|% -9,98
|
|BRKVY
|35,46
|425.039.835
|% -9,95
|
|EMKEL
|5,31
|40.549.636
|% -5,35
|
|HEKTS
|37,62
|409.657.230
|% -5,33
|
|ASELS
|62,15
|11.039.740.439
|% 5,70
|
|THYAO
|140,90
|7.185.286.509
|% -0,98
|
|TCELL
|37,88
|5.751.903.121
|% -0,84
|
|TUPRS
|529,90
|5.538.208.863
|% 4,62
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|EKGYO
|8,73
|4.805.348.028
|% 1,28
|
|DOHOL
|10,58
|3.924.080.426
|% 4,34
|
|YKBNK
|11,81
|3.329.174.793
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,77
|3.307.885.736
|% -1,16
|
|PETKM
|19,96
|5.075.514.612
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6912
|18,7106
|% 0,03
|
|Euro
|20,0101
|20,0414
|% 0,27
|
|Sterlin
|22,5427
|22,6558
|% 0,16
|
|Frank
|20,1896
|20,3112
|% -0,01
|
|Riyal
|4,9626
|4,9875
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|10,26
|
|Altın Gr.
|1.095
|1.095
|3,74
|
|Cumhuriyet
|7.362
|7.473
|36,00
|
|Tam
|7.393
|7.461
|28,00
|
|Yarım
|3.580
|3.647
|14,00
|
|Çeyrek
|1.795
|1.823
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,91
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|-0,03
|
|B. Petrol
|84,46
|84,46
|1,00
|