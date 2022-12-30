***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin portföyünde yer alan Ela Excellence Resort Hotel'de 01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde, işletmeci payı net ciro tutarı üzerinden %3 ve brüt faaliyet karı üzerinden performansa bağlı değişen oranlarda olmak üzere, Aktay Otel İşletmeleri A.Ş ile sözleşme yapılmıştır. Şirketimiz gelir payı her halükarda yıl sonu ekspertiz değerinden az olmayacaktır.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091671BIST