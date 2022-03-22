***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2022İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Sermaye ve Paylara" başlıklı 8.MaddeSPK Başvuru Tarihi 22.03.2022Ek AçıklamalarYönetim Kurulumuzun 21.03.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 5 yıllık süre için (2022-2026) geçerli olmasına ilişkin bugün (22.03.2022 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.Maddesinin tadil tasarısı güncellenip tekrardan ekte sunulmuştur.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.Eklenen DökümanlarEK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni ((Revize)).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012097BIST