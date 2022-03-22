***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.03.2022 18:26
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.03.2022
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No "Sermaye ve Paylara" başlıklı 8.Madde
SPK Başvuru Tarihi 22.03.2022
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 21.03.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimizin 1.000.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL'ye çıkarılması ve kayıtlı sermaye tavan izin süresinin 5 yıllık süre için (2022-2026) geçerli olmasına ilişkin bugün (22.03.2022 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır. Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8.Maddesinin tadil tasarısı güncellenip tekrardan ekte sunulmuştur.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Metni ((Revize)).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012097
BIST
18:052.189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 13,78
|Açılış
|: 2.151
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|Önceki Kapanış
|: 2.175
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2.189
En Düşük
2.146
18:0514,8500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
14,7886
18:0516,3831
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|: 16,3600
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16,3984
En Düşük
16,2486
18:05915,39
En Yüksek
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|: -0,82%
|| -7,57
|Açılış
|: 915,43
|
|Önceki Kapanış
|: 922,95
|
924,49
En Düşük
911,63
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ENSRI
|15,40
|1.842.302
|% 10,00
|
|KONKA
|12,21
|110.845.346
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,86
|48.463.524
|% 9,97
|
|MAALT
|287,90
|22.121.537
|% 9,97
|
|HEKTS
|17,33
|821.199.923
|% 9,96
|
|AYEN
|11,89
|105.207.206
|% -9,99
|
|PKENT
|286,80
|181.283.901
|% -9,98
|
|METRO
|1,12
|189.198.486
|% -9,68
|
|SANEL
|6,99
|10.019.589
|% -7,91
|
|MIPAZ
|6,19
|20.874.637
|% -6,64
|
|THYAO
|28,52
|3.816.851.646
|% 2,15
|
|EREGL
|33,80
|3.741.109.980
|% 6,19
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|SISE
|14,35
|1.196.276.210
|% 1,77
|
|KRDMD
|15,26
|3.149.062.554
|% 1,33
|
|ODAS
|1,65
|297.891.473
|% 1,85
|
|YKBNK
|4,10
|727.415.084
|% 2,50
|
|DOHOL
|3,64
|623.535.898
|% 1,39
|
|GARAN
|11,93
|1.992.089.092
|% 0,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8462
|14,8500
|% 0,16
|
|Euro
|16,3687
|16,3831
|% 0,27
|
|Sterlin
|19,6234
|19,7218
|% 0,80
|
|Frank
|15,8607
|15,9563
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9473
|3,9671
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-18,57
|
|Altın Gr.
|914
|915
|-8,44
|
|Cumhuriyet
|6.061
|6.163
|-44,00
|
|Tam
|6.032
|6.182
|-54,06
|
|Yarım
|2.916
|2.991
|-26,15
|
|Çeyrek
|1.462
|1.495
|-13,07
|
|Gümüş.Ons
|24,75
|24,78
|-0,44
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,83
|-0,20
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|B. Petrol
|115
|115
|-0,94
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Seans Raporu
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17:59TTRAK
Yüzde 8.20 oranında artışla 253.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 075, 985 adet işlem
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17:53OLMK
Yüzde 5.71 oranında artışla 8.14 lira fiyatla işlem gören hissede 917, 311 adet işlem