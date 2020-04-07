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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

07.04.2020 19:04
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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Dünya Sağlık Örgütü tarafından Pandemi (Salgın) olarak nitelendirilen Covid-19 hastalığına ilişkin ilk vakanın ülkemizde tespit edilmesinden sonra yasal düzenlemelerin yanı sıra Şirketimizce de bugüne kadar birçok sıkı önlem ve tedbir alınmış olup müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve toplumun sağlığını korumak ve Covid-19 salgınının yayılmasını önlemek amacıyla portföyümüzdeki varlıklardan Bulvar 216 Alışveriş Merkezi (içerisinde faaliyet gösteren Eczane hariç olmak üzere) ve Ela Quality Resort Hotel'in faaliyetleri de geçici süre ile durdurulmuştur. Bu kapsamda Yönetim Kurulumuz tarafından söz konusu taşınmazların hizmete kapatıldığı 15 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında kapalı olan kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına karar verilmiştir.  Portföyümüzde yer alan diğer gayrimenkullerimizin faaliyetleri ve Büyükyalı projesinin satış & teslim süreçleri devam etmekte olup, Yönetim Kurulumuzca alınan karar kapsamında oluşacak gelir kaybının çeşitlendirilmiş portföy yapısı ve gelir kaynakları dikkate alındığında kısıtlı düzeyde olması beklenmektedir.  Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836136


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METAL 0,88 62.767 % 10,00  
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Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
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