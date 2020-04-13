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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.04.2020 16:55
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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Emlak Konut GYO'nun 10.04.2020 tarihli "2020 1.Çeyrek Satışı Tamamlanmış Bağımsız Üniteler Raporu" konulu özel durum açıklamasında, Şirketimizin ortağı olduğu Özak-Yenigün-Ziylan Adi Ortaklığı tarafından İstanbul, Zeytinburnu'nda geliştirilen Büyükyalı projesinin satış rakamlarına ilişkin özet bilgi de yer  almıştır. Raporda da yer aldığı üzere Büyükyalı projesi 2020 yılının ilk çeyreğinde 228.439.049 TL (KDV Hariç) değerinde 73 adet bağımsız bölümün ön satışı ile Emlak Konut GYO projeleri arasında en çok satan proje olmuştur.  Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837541


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PETUN 12,32 19.238.089 % 10,00  
TSPOR 4,73 366.046.283 % 10,00  
YBTAS 5.740,00 665.710 % 10,00  
KLNMA 44,44 64.582.176 % 10,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4887 8,5313 % 2,08  
Frank 7,0016 7,0438 % 1,38  
Riyal 1,8017 1,8107 % 1,43  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.720 1.720 34,34  
Altın Gr. 376 376 12,58  
Cumhuriyet 2.403 2.464 84,10  
Tam 2.470 2.535 90,30  
Yarım 1.202 1.234 42,10  
Çeyrek 603 617 21,30  
Gümüş.Ons 15,38 15,42 0,00  
Gümüş Gr. 3,35 3,36 0,04  
B. Petrol 32,06 32,06 0,58  
Seans Raporu
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