***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 17:26
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 07/04/2020 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan Covid-19 önlemleri kapsamında geçici süre ile faaliyetleri durdurulan Ela Quality Resort Hotel ve Bulvar 216 Alışveriş Merkezi'nde (içerisinde faaliyet gösteren Eczane hariç olmak üzere) yer alan ve 15 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında kapalı olan kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına ilişkin kararın 31 Mayıs 2020 sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Portföyümüzde yer alan diğer gayrimenkullerimizin faaliyetleri ve Büyükyalı projesinin satış & teslim süreçleri devam etmekte olup, Yönetim Kurulumuzca alınan karar kapsamında oluşacak gelir kaybının çeşitlendirilmiş portföy yapısı ve gelir kaynakları dikkate alındığında kısıtlı düzeyde olması beklenmektedir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841789
BIST
17:30100.821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -774,32
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
|
102.328
En Düşük
99.360
17:306,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,9913
En Düşük
6,9408
17:307,6116
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0523
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6141
En Düşük
7,5375
17:30383,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,27
|Açılış
|: 383,10
|
|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
380,93
BIST En Aktif Hisseler
|BRISA
|9,46
|52.915.639
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|54.038.325
|% 10,00
|
|GOLTS
|15,62
|35.621.944
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|309.249
|% 10,00
|
|KONYA
|256,10
|57.191.636
|% 9,96
|
|ARDYZ
|27,90
|14.789.623
|% -10,00
|
|DEVA
|16,20
|16.895.920
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.257.738
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|163.589
|% -10,00
|
|ULUUN
|12,70
|44.699.234
|% -9,99
|
|GARAN
|8,33
|1.375.825.277
|% -0,95
|
|THYAO
|10,61
|691.086.932
|% -0,09
|
|ASELS
|26,98
|606.873.410
|% -1,53
|
|PETKM
|3,53
|480.833.751
|% -1,94
|
|AFYON
|2,69
|436.385.725
|% 5,91
|
|ADESE
|1,45
|263.410.994
|% -5,84
|
|AFYON
|2,69
|436.385.725
|% 5,91
|
|GARAN
|8,33
|1.375.825.277
|% -0,95
|
|YKBNK
|2,09
|312.640.977
|% -1,88
|
|IHLGM
|1,07
|154.783.976
|% -0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7330
|8,7768
|% 1,07
|
|Frank
|7,1753
|7,2185
|% 0,94
|
|Riyal
|1,8550
|1,8643
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-7,28
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.510
|-2,10
|
|Tam
|2.517
|2.572
|-2,20
|
|Yarım
|1.226
|1.257
|-1,10
|
|Çeyrek
|615
|629
|-0,50
|
|Gümüş.Ons
|15,11
|15,14
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,03
|
|B. Petrol
|26,70
|26,70
|2,48
|