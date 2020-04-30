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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

30.04.2020 17:26
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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 07/04/2020 tarihli özel durum açıklaması ile duyurulan Covid-19 önlemleri kapsamında geçici süre ile faaliyetleri durdurulan Ela Quality Resort Hotel ve Bulvar 216 Alışveriş Merkezi'nde (içerisinde faaliyet gösteren Eczane hariç olmak üzere) yer alan ve 15 Mart-30 Nisan 2020 tarihleri arasında kapalı olan kiracılarımızdan kira bedeli alınmamasına ilişkin kararın 31 Mayıs 2020 sonuna kadar uzatılmasına karar verilmiştir. Portföyümüzde yer alan diğer gayrimenkullerimizin faaliyetleri ve Büyükyalı projesinin satış & teslim süreçleri devam etmekte olup, Yönetim Kurulumuzca alınan karar kapsamında oluşacak gelir kaybının çeşitlendirilmiş portföy yapısı ve gelir kaynakları dikkate alındığında kısıtlı düzeyde olması beklenmektedir.   Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841789


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Riyal 1,8550 1,8643 % 0,63  
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Alış Satış %  
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Cumhuriyet 2.453 2.510 -2,10  
Tam 2.517 2.572 -2,20  
Yarım 1.226 1.257 -1,10  
Çeyrek 615 629 -0,50  
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