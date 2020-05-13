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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

13.05.2020 14:37
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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2020-04 sayılı kararı değerlendirilerek, Esas Sözleşme'nin yönetim kurulu üye sayısına ilişkin maddelerinin tadili sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri doğrultusunda, 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı gerekmesi durumunda Komite'nin daha önce 2020-03 sayılı kararı ile önerdiği 2 üye adayına ilave olarak Sayın Melda BAYRAKTAROĞLU'nun da, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 14/05/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmesine karar verilmiştir.  Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844705


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