***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun tarafından Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 2020-04 sayılı kararı değerlendirilerek, Esas Sözleşme'nin yönetim kurulu üye sayısına ilişkin maddelerinin tadili sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) hükümleri doğrultusunda, 3 bağımsız yönetim kurulu üyesi adayı gerekmesi durumunda Komite'nin daha önce 2020-03 sayılı kararı ile önerdiği 2 üye adayına ilave olarak Sayın Melda BAYRAKTAROĞLU'nun da, Şirketimizin 2019 yılı faaliyetlerine ilişkin 14/05/2020 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda ortakların onayına sunulmak üzere, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayı" olarak belirlenmesine karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844705BIST