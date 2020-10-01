***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.10.2020 11:49
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz projelerinden Büyükyalı projesine ilişkin olarak "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 774 Ada 73 Parsel (N, O, P, S Bloklar) Konut, Ticaret, Altyapı ve Çevre Düzenleme işlerinin Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 30.09.2020 tarihinde onaylanmıştır. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877734
BIST
13:061.148
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 3,18
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.143
13:067,7483
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0270
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
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7,7483
En Düşük
7,6335
13:069,1065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0503
|Açılış
|: 9,0650
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|Önceki Kapanış
|: 9,0750
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9,1065
En Düşük
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|Açılış
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|: 467,02
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472,38
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler13:04
|MERKO
|13,20
|113.831.285
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|2.369.273
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|4.420.527
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|613.678
|% 9,98
|
|YAPRK
|64,50
|11.785.227
|% 9,97
|
|AKMGY
|75,60
|817.312
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|236.059
|% -10,00
|
|CRFSA
|31,54
|128.149.675
|% -9,99
|
|TKURU
|931,50
|3.641.234
|% -9,99
|
|MERIT
|112,60
|1.301.745
|% -9,99
|
|SISE
|7,17
|1.459.027.420
|% -2,05
|
|ASELS
|19,51
|812.537.084
|% 0,98
|
|GARAN
|7,11
|729.251.376
|% 0,14
|
|AVOD
|7,28
|460.409.372
|% 6,43
|
|TURSG
|5,94
|447.814.825
|% 4,58
|
|SISE
|7,17
|1.459.027.420
|% -2,05
|
|GARAN
|7,11
|729.251.376
|% 0,14
|
|PENGD
|4,84
|410.283.646
|% 1,68
|
|KRDMD
|3,36
|289.716.383
|% -0,88
|
|TURSG
|5,94
|447.814.825
|% 4,58
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7345
|7,7407
|% 0,25
|
|Euro
|9,0858
|9,1000
|% 0,48
|
|Sterlin
|9,9106
|9,9603
|% -0,15
|
|Frank
|8,4053
|8,4559
|% 0,89
|
|Riyal
|2,0563
|2,0666
|% 0,43
|
|13:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|11,43
|
|Altın Gr.
|471
|471
|4,08
|
|Cumhuriyet
|3.121
|3.168
|-2,00
|
|Tam
|3.107
|3.185
|-0,18
|
|Yarım
|1.502
|1.541
|-0,08
|
|Çeyrek
|753
|770
|-0,04
|
|Gümüş.Ons
|23,70
|23,74
|0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,87
|5,88
|0,12
|
|B. Petrol
|42,00
|42,00
|-0,30
|