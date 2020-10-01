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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.10.2020 11:49
GÜNCEL HABERLER



***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz projelerinden Büyükyalı projesine ilişkin olarak "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" kapsamında, 774 Ada 73 Parsel (N, O, P, S Bloklar) Konut, Ticaret, Altyapı ve Çevre Düzenleme işlerinin Kısmi Geçici Kabul Tutanağı 30.09.2020 tarihinde onaylanmıştır.  Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877734


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Riyal 2,0563 2,0666 % 0,43  
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13:04 Alış Satış %  
Altın Ons 1.897 1.897 11,43  
Altın Gr. 471 471 4,08  
Cumhuriyet 3.121 3.168 -2,00  
Tam 3.107 3.185 -0,18  
Yarım 1.502 1.541 -0,08  
Çeyrek 753 770 -0,04  
Gümüş.Ons 23,70 23,74 0,48  
Gümüş Gr. 5,87 5,88 0,12  
B. Petrol 42,00 42,00 -0,30  
Seans Raporu 13:04
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