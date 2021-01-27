***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27/01/2021 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliği'nin 35. Maddesi gereğince -2021 yılı için Şirket portföyünde yer alan her bir varlık için değerleme hizmetinin "Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. "den alınmasına, -Şirket portföyüne 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise değerleme hizmetinin "Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş." ve "Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den alınmasına, karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904601BIST