***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.01.2021 12:35
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27/01/2021 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Tebliği'nin 35. Maddesi gereğince -2021 yılı için Şirket portföyünde yer alan her bir varlık için değerleme hizmetinin "Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş. "den alınmasına, -Şirket portföyüne 2021 yılı içerisinde alınabilecek ve değerleme gerektirecek varlıklar için ise değerleme hizmetinin "Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş." ve "Lotus Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş."den alınmasına, karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904601
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