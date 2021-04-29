***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.04.2021 17:04
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 29/04/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Hilal YILDIZ ÇELİK'in 29/04/2021 tarihinde görevinden ayrılması sebebiyle yerine, Turgay ARBAK'ın Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932414
BIST
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|956,00
|31.577.706
|% 10,00
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|CMBTN
|259,60
|11.224.542
|% 10,00
|
|ALCAR
|353,30
|41.154.346
|% 9,99
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|BRYAT
|367,10
|27.565.937
|% 9,98
|
|AYES
|19,28
|978.388
|% 9,98
|
|FRIGO
|30,20
|51.372.783
|% -9,96
|
|ATLAS
|1,83
|1.270.104
|% -9,85
|
|SNPAM
|16,00
|78.663
|% -9,14
|
|EKIZ
|7,12
|119.847
|% -8,83
|
|BNTAS
|6,16
|85.765.356
|% -8,74
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|GARAN
|7,20
|859.922.084
|% 1,12
|
|PETKM
|6,70
|634.224.209
|% 2,76
|
|EREGL
|19,12
|554.319.764
|% 0,95
|
|SASA
|36,70
|395.729.416
|% 0,82
|
|KRDMD
|7,12
|373.156.140
|% 1,42
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|YKBNK
|2,10
|277.537.180
|% 0,00
|
|GARAN
|7,20
|859.922.084
|% 1,12
|
|PETKM
|6,70
|634.224.209
|% 2,76
|
|AKBNK
|4,88
|356.908.239
|% 0,62
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|TSKB
|1,25
|75.229.122
|% 3,31
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|16:57
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|8,2345
|8,2394
|% 0,62
|
|Euro
|9,9912
|9,9977
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,4642
|11,5217
|% 0,70
|
|Frank
|9,0148
|9,0691
|% 0,49
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|Riyal
|2,1921
|2,2031
|% 0,68
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|16:57
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-23,39
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|Altın Gr.
|469
|469
|-0,56
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|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
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|Çeyrek
|752
|769
|11,69
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|Gümüş.Ons
|25,76
|25,78
|-0,43
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|Gümüş Gr.
|6,90
|6,90
|0,00
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|B. Petrol
|68,30
|68,30
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