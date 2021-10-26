***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.10.2021 18:04
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 26/10/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11.maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta olan Turgay ARBAK 'ın görevinden ayrılması sebebiyle yerine, Orkun ERGÜNEY'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972520
BIST
17:571.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,61
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
|
1.513
En Düşük
1.501
17:579,5215
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,0630
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
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9,6255
En Düşük
9,4039
17:5711,0477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0895
|Açılış
|: 11,0250
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,1800
En Düşük
10,9330
17:57547,52
En Yüksek
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|: -1,69%
|| -9,44
|Açılış
|: 547,52
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|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
544,65
BIST En Aktif Hisseler17:55
|SELVA
|9,02
|35.437.963
|% 10,00
|
|ISGSY
|8,70
|246.979.212
|% 9,99
|
|AKMGY
|40,06
|2.939.879
|% 9,99
|
|ERBOS
|114,00
|131.873.588
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.618.577
|% 9,93
|
|HUBVC
|9,96
|30.265.599
|% -6,65
|
|BIOEN
|27,00
|375.363.748
|% -6,25
|
|ISBIR
|55,10
|1.655.532
|% -4,92
|
|ZOREN
|1,64
|105.290.493
|% -4,65
|
|ALMAD
|1,45
|7.966.744
|% -4,61
|
|GARAN
|9,25
|2.406.555.004
|% 1,87
|
|GUBRF
|68,20
|1.402.138.250
|% 5,49
|
|THYAO
|14,72
|1.314.968.431
|% 3,08
|
|TUPRS
|139,90
|894.077.402
|% -1,34
|
|EREGL
|19,95
|805.274.505
|% 1,63
|
|GARAN
|9,25
|2.406.555.004
|% 1,87
|
|ODAS
|1,41
|232.561.009
|% 0,71
|
|YKBNK
|2,59
|394.311.270
|% 0,00
|
|PETKM
|6,48
|788.179.424
|% -1,67
|
|EKGYO
|1,96
|224.342.666
|% -0,51
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5308
|9,5381
|% -0,48
|
|Euro
|11,0474
|11,0620
|% -0,68
|
|Sterlin
|13,1081
|13,1738
|% -0,32
|
|Frank
|10,3191
|10,3812
|% -0,55
|
|Riyal
|2,5331
|2,5458
|% -0,55
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-21,62
|
|Altın Gr.
|547
|548
|-9,38
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,02
|-0,57
|
|Gümüş Gr.
|7,35
|7,36
|-0,22
|
|B. Petrol
|85,42
|85,42
|0,25
|
Seans Raporu
17:55
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-
17:59XU100
Endeks 1, 509 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 05 üstünde . İşlem hacmi 19, 474.00 milyon TL de
-
17:59ISGSY
Yüzde 9.86 oranında artışla 8.69 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 710, 798 adet işlem
-
17:58METRO
Yüzde 4.69 oranında artışla 1.34 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 103, 537 adet işlem
-
17:57SARKY
Yüzde 6.69 oranında artışla 15.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 985, 422 adet işlem
-
17:56KONTR
Yüzde 4.09 oranında artışla 73.85 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 012 adet işlem