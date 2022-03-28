***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEmlak Konut GYO ile "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" sözleşmesi kapsamında geliştirilen "Büyükyalı" projesinde yer alan 74.659,99m2 alana sahip 368 adet bağımsız bölüm, KDV Hariç 2.566.289.293,54 TL (KDV Dahil 2.908.317.000 TL) bedel ile %25'i peşin bakiye 10 eşit taksit olarak pilot ortağı olduğumuz "Özak Yenigün Ziylan Adi Ortaklığı" tarafından satın alınmıştır.Bu satın alma kapsamında Emlak Konut GYO'ya ödenecek toplam KDV Hariç 949.527.038,61TL (KDV Dahil 1.076.077.290 TL)'lik ödemeler, Adi Ortaklık sözleşmesi gereği, Şirketimiz tarafından ilave sermaye olarak karşılanacak olup, bu gayrimenkullerin gelecekte oluşacak satış bedelleri üzerinden Şirketimize ilave %37 gelir elde edilecektir.Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013567BIST