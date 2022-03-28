***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.03.2022 21:12
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Emlak Konut GYO ile "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" sözleşmesi kapsamında geliştirilen "Büyükyalı" projesinde yer alan 74.659,99m2 alana sahip 368 adet bağımsız bölüm, KDV Hariç 2.566.289.293,54 TL (KDV Dahil 2.908.317.000 TL) bedel ile %25'i peşin bakiye 10 eşit taksit olarak pilot ortağı olduğumuz "Özak Yenigün Ziylan Adi Ortaklığı" tarafından satın alınmıştır.
Bu satın alma kapsamında Emlak Konut GYO'ya ödenecek toplam KDV Hariç 949.527.038,61TL (KDV Dahil 1.076.077.290 TL)'lik ödemeler, Adi Ortaklık sözleşmesi gereği, Şirketimiz tarafından ilave sermaye olarak karşılanacak olup, bu gayrimenkullerin gelecekte oluşacak satış bedelleri üzerinden Şirketimize ilave %37 gelir elde edilecektir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013567
BIST
18:052.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
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|Açılış
|: 2.180
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En Düşük
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En Düşük
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En Düşük
16,2242
18:05920,92
En Yüksek
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|: -1,39%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 933,90
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934,80
En Düşük
919,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|37,04
|82.405.492
|% 9,98
|
|KENT
|213,00
|2.830.090
|% 9,96
|
|SERVE
|18,22
|789.574
|% 9,96
|
|ULUSE
|85,15
|843.240
|% 9,94
|
|FRIGO
|3,33
|17.111.864
|% 9,90
|
|ISKUR
|1.080.000,00
|1.080.000
|% -10,00
|
|ENSRI
|18,44
|201.159.368
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,73
|73.223.364
|% -9,90
|
|SANEL
|5,51
|4.670.578
|% -9,67
|
|KAPLM
|71,00
|46.444.632
|% -9,21
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|SASA
|60,55
|2.423.140.548
|% 0,92
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|KRDMD
|15,15
|1.318.322.030
|% -0,98
|
|EREGL
|32,70
|1.302.530.805
|% -1,51
|
|ODAS
|1,80
|924.859.790
|% 7,14
|
|KARSN
|5,16
|1.558.366.812
|% 4,24
|
|EKGYO
|2,34
|588.998.917
|% 2,63
|
|THYAO
|29,06
|4.101.042.199
|% 3,20
|
|YKBNK
|3,87
|513.828.947
|% -0,77
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8187
|14,8326
|% 0,01
|
|Euro
|16,2610
|16,3052
|% 0,06
|
|Sterlin
|19,3449
|19,4419
|% -0,75
|
|Frank
|15,7810
|15,8761
|% -0,58
|
|Riyal
|3,9399
|3,9597
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.934
|-24,37
|
|Altın Gr.
|921
|921
|-12,73
|
|Cumhuriyet
|6.114
|6.206
|-74,00
|
|Tam
|6.086
|6.238
|-73,38
|
|Yarım
|2.942
|3.017
|-35,50
|
|Çeyrek
|1.475
|1.509
|-17,74
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,02
|-0,52
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,28
|
|B. Petrol
|109
|109
|-8,12
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 2, 176 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 02 üstünde . İşlem hacmi 26, 273.00 milyon TL de
-
17:59TUKAS
Yüzde 4.79 oranında artışla 8.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 500, 792 adet işlem
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17:58KERVT
Yüzde 4.76 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 011, 100 adet işlem
-
17:57LKMNH
Yüzde 5.22 oranında artışla 16.74 lira fiyatla işlem gören hissede 706, 279 adet işlem
-
17:55MERKO
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 361, 512 adet işlem