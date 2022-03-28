Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

28.03.2022 21:12
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Emlak Konut GYO ile "İstanbul Zeytinburnu Kazlıçeşme Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi" sözleşmesi kapsamında geliştirilen "Büyükyalı" projesinde yer alan 74.659,99m2 alana sahip 368 adet bağımsız bölüm, KDV Hariç 2.566.289.293,54 TL (KDV Dahil 2.908.317.000 TL) bedel ile %25'i peşin bakiye 10 eşit taksit olarak pilot ortağı olduğumuz "Özak Yenigün Ziylan Adi Ortaklığı" tarafından satın alınmıştır.
Bu satın alma kapsamında Emlak Konut GYO'ya ödenecek toplam KDV Hariç 949.527.038,61TL  (KDV Dahil 1.076.077.290 TL)'lik ödemeler, Adi Ortaklık sözleşmesi gereği, Şirketimiz tarafından ilave sermaye olarak karşılanacak olup, bu gayrimenkullerin gelecekte oluşacak satış bedelleri üzerinden Şirketimize ilave %37 gelir elde edilecektir. 
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
      
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013567


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.172
Değişim :  -0,14% |  -3,03
Açılış :  2.180  
Önceki Kapanış :  2.176  
En Yüksek
2.193 En Düşük
2.170
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GZNMI 37,04 82.405.492 % 9,98  
KENT 213,00 2.830.090 % 9,96  
SERVE 18,22 789.574 % 9,96  
ULUSE 85,15 843.240 % 9,94  
FRIGO 3,33 17.111.864 % 9,90  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 14,8187 14,8326 % 0,01  
Euro 16,2610 16,3052 % 0,06  
Sterlin 19,3449 19,4419 % -0,75  
Frank 15,7810 15,8761 % -0,58  
Riyal 3,9399 3,9597 % -0,05  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.934 1.934 -24,37  
Altın Gr. 921 921 -12,73  
Cumhuriyet 6.114 6.206 -74,00  
Tam 6.086 6.238 -73,38  
Yarım 2.942 3.017 -35,50  
Çeyrek 1.475 1.509 -17,74  
Gümüş.Ons 24,99 25,02 -0,52  
Gümüş Gr. 11,90 11,91 -0,28  
B. Petrol 109 109 -8,12  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru