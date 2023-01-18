***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2023 18:00
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 40. maddesinin 3. fıkrasının ç bendi uyarınca kamuya açıklanan son finansal tablolarımızda yer alan aktif toplamının yüzde 2'sini geçmeyen alım, satım ve kiralama işlemlerinin toplu olarak bildirimi kapsamında 2022 yılı içerisinde Şirket portföyünde yer alan taşınmazlardan Fişekhane, Bulvar 216, ve İş İstanbul Plaza'da yıllık yaklaşık 45,9 milyon TL+KDV sabit kira tutarında yeni kiralama sözleşmesi imzalanmış olup, Büyükyalı, Göktürk 1-2, Hayat Tepe projelerinde yaklaşık 3,27 milyar TL+KDV tutarında satış işlemi gerçekleştirilmiştir.
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103054
BIST
17:595.384
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 69,14
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
17:5918,7976
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0301
|Açılış
|: 19,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
17:5920,3688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1080
|Açılış
|: 20,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4662
En Düşük
20,1554
17:591.158,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 6,21
|Açılış
|: 1.158,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.163,82
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MARTI
|4,73
|94.426.580
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|24.045.849
|% 10,00
|
|BRKSN
|12,99
|13.104.550
|% 9,99
|
|ONCSM
|49,76
|3.006.848
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.645.221
|% 9,98
|
|ATSYH
|101,10
|5.074.008
|% -8,92
|
|DIRIT
|6,15
|590.438
|% -6,82
|
|ZEDUR
|58,15
|2.284.666
|% -6,51
|
|UMPAS
|4,89
|1.608.831
|% -5,42
|
|COSMO
|119,80
|2.833.825
|% -4,08
|
|THYAO
|149,10
|13.193.241.910
|% 1,15
|
|ASELS
|63,05
|9.402.311.909
|% 7,05
|
|EREGL
|40,58
|8.981.014.546
|% -0,78
|
|KOZAL
|565,00
|6.139.445.154
|% 1,58
|
|TUPRS
|586,00
|5.162.450.464
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,42
|3.948.156.679
|% -1,98
|
|YKBNK
|9,66
|3.530.632.087
|% -1,33
|
|SKBNK
|2,88
|733.533.861
|% 2,13
|
|PETKM
|18,24
|4.424.776.849
|% -0,98
|
|AKBNK
|17,36
|4.193.006.340
|% -0,91
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7917
|18,7944
|% 0,14
|
|Euro
|20,3580
|20,3638
|% 0,51
|
|Sterlin
|23,2256
|23,3421
|% 1,06
|
|Frank
|20,5262
|20,6498
|% 1,23
|
|Riyal
|4,9890
|5,0140
|% 0,12
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.912
|1.912
|2,49
|
|Altın Gr.
|1.158
|1.158
|5,75
|
|Cumhuriyet
|7.838
|7.957
|32,00
|
|Tam
|7.847
|7.917
|33,00
|
|Yarım
|3.824
|3.874
|16,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.937
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|23,97
|24,00
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,53
|14,55
|0,10
|
|B. Petrol
|87,30
|87,30
|1,38
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, SASA, KOZAA
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 36 artarak (% 0.96 ) 4, 779
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, BEYAZ, FLAP, CEOEM, PRDGS, PCILT, YESIL, EDATA, YYAPI, MARTI
-
17:58
PENGD, ONCSM, PAPIL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
VKING, ENSRI, COSMO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında