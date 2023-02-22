***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarÖzak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nca İstanbul İli Maltepe İlçesi Cevizli Mahallesi'nde geliştirilmesi planlanan yatırımlar kapsamında 16214 Ada 30 Parsel ile 16228 Ada 29 Parselde arsa sahipleri ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzalanmış olup, değerleme raporu ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116063BIST