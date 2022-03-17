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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

17.03.2022 18:20
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 04.03.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.000.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 364.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 728.000.000

Bedelsiz Sermaye Artırımı
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022 2.318.471,341 2.318.471,341 100,00000 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOZAK00022 Nâma
B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014 361.681.528,659 361.681.528,659 100,00000 B Grubu B Grubu, OZKGY, TREOZAK00014 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) İç Kaynaklardan Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Tutarı (TL) Kar Payından Bedelsiz Pay Alma Oranı (%)
TOPLAM 364.000.000 364.000.000,000 100,00000

İç Kaynakların Detayı :
Yedek Akçeler (TL) 364.000.000


Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 8.Madde
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 17.03.2022
SPK Başvuru Tarihi 17.03.2022

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.03.2022 tarihli kararı doğrultusunda, Şirketimizin 1.000.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde ödenmiş 364.000.000 TL olan sermayesinin, 364.000.000 TL artırılarak 728.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin bugün (17.03.2022 tarihinde) Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1011186


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Cumhuriyet 6.085 6.177 75,00  
Tam 6.057 6.210 75,90  
Yarım 2.928 3.004 36,72  
Çeyrek 1.468 1.502 18,35  
Gümüş.Ons 25,36 25,39 0,28  
Gümüş Gr. 12,05 12,07 0,28  
B. Petrol 107 107 8,83  
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