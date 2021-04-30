***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.04.2021 13:25
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Turgay Arbak Finans ve Mali İşler Direktörü - Yatırımcı İlişkilieri Yöneticisi 29.04.2021 +90 212 486 36 50 turgay.arbak@ozakgyo.com
Yüksel Alpat Muhasebe Müdürü 14.11.2018 +90 212 486 36 50 yuksel.alpat@ozakgyo.com - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/933245
BIST
14:341.399
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,20
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.402
|
1.406
En Düşük
1.396
14:348,2581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,0551
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,2786
En Düşük
8,1830
14:349,9867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0244
En Düşük
9,9251
14:34470,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 3,03
|Açılış
|: 470,29
|
|Önceki Kapanış
|: 467,25
|
471,43
En Düşük
466,05
BIST En Aktif Hisseler14:34
|INTEM
|44,26
|8.443.869
|% 9,99
|
|MERIT
|253,30
|1.265.924
|% 9,99
|
|KSTUR
|292,00
|823.203
|% 9,98
|
|TIRE
|6,18
|1.910.850
|% 9,96
|
|BERA
|32,74
|85.308.738
|% 9,94
|
|KRTEK
|11,70
|70.116.745
|% -10,00
|
|UZERB
|45,18
|642.042
|% -10,00
|
|MMCAS
|7,04
|1.202.035
|% -9,97
|
|IHGZT
|1,94
|1.987.051
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,01
|74.086
|% -9,05
|
|KOZAL
|114,50
|870.361.570
|% 5,63
|
|EREGL
|19,00
|623.343.826
|% -1,35
|
|THYAO
|12,13
|569.468.488
|% 1,25
|
|PETKM
|6,74
|563.471.211
|% 0,60
|
|GARAN
|7,21
|504.526.242
|% -0,28
|
|EKGYO
|1,82
|197.856.143
|% -0,55
|
|PETKM
|6,74
|563.471.211
|% 0,60
|
|YKBNK
|2,10
|165.801.599
|% 0,00
|
|GARAN
|7,21
|504.526.242
|% -0,28
|
|KRDMD
|7,15
|413.497.165
|% 0,42
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2549
|8,2581
|% 0,67
|
|Euro
|9,9823
|9,9867
|% 0,23
|
|Sterlin
|11,4655
|11,5230
|% 0,59
|
|Frank
|9,0534
|9,1079
|% 0,76
|
|Riyal
|2,1965
|2,2075
|% 0,76
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.772
|-0,57
|
|Altın Gr.
|471
|471
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|25,97
|26,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|0,02
|
|B. Petrol
|66,97
|66,97
|-1,08
|
Seans Raporu
14:34
daha fazla
-
14:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 69 kaybederek (% -0.30 ) 1, 209
-
14:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, TIRE, MERIT, INTEM, BJKAS, FORMT, DAGHL, CANTE, BERA
-
14:47
PSDTC, TIRE, MAALT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:47
PETUN, FENER, DESPC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:47DAGI
Yüzde -3.33 oranında düşüşle 2.03 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 412, 602 adet işlem