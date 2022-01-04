***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.01.2022 14:36
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET FATİH KERESTECİ Genel Müdür İmar ve Mevzuattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi İmar ve Mevzuat Direktörü
ZEYNEP TUBA BAYRAKTAR Mimari ve Tasarım Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mimar Özak Global Holding şirketlerinden İnter Yapı'da Mimari ve Tasarım Koordinasyon Direktörü, Özak GYO Genel Müdür Yardımcısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988612
BIST
14:371.966
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 39,01
|Açılış
|: 1.941
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.978
En Düşük
1.940
14:3713,3403
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,2720
|Açılış
|: 13,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1000
|
13,4943
En Düşük
12,9640
14:3715,0645
En Yüksek
|Değişim
|: 1,77%
|| 0,2627
|Açılış
|: 14,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8000
|
15,2589
En Düşük
14,6944
14:37770,04
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 11,04
|Açılış
|: 770,04
|
|Önceki Kapanış
|: 759,00
|
783,55
En Düşük
750,98
BIST En Aktif Hisseler14:37
|CRFSA
|46,22
|4.860.911
|% 10,00
|
|BFREN
|1.192,40
|33.427.023
|% 10,00
|
|UZERB
|38,50
|1.043.156
|% 10,00
|
|DOBUR
|85,30
|5.767.955
|% 9,99
|
|KRSTL
|3,10
|56.223.510
|% 9,93
|
|TBORG
|17,82
|414.117
|% -10,00
|
|KUYAS
|5,14
|14.517.429
|% -8,05
|
|BAGFS
|16,62
|59.616.429
|% -6,10
|
|KSTUR
|254,00
|131.340
|% -4,08
|
|SERVE
|12,68
|29.477
|% -3,94
|
|THYAO
|22,96
|1.765.738.761
|% 5,13
|
|EREGL
|30,06
|1.306.071.583
|% 2,80
|
|GARAN
|11,50
|1.289.466.672
|% 0,35
|
|SASA
|55,80
|1.111.101.705
|% 4,79
|
|SISE
|14,21
|876.901.837
|% 2,53
|
|YKBNK
|3,47
|631.220.029
|% 0,29
|
|EKGYO
|2,27
|310.779.114
|% 1,79
|
|GARAN
|11,50
|1.289.466.672
|% 0,35
|
|IHLAS
|0,62
|55.986.674
|% 8,77
|
|IHGZT
|0,74
|66.988.560
|% -2,63
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3134
|13,3403
|% 2,08
|
|Euro
|15,0326
|15,0645
|% 1,77
|
|Sterlin
|17,8873
|17,9771
|% 1,66
|
|Frank
|14,4168
|14,5037
|% 1,54
|
|Riyal
|3,5295
|3,5472
|% 1,47
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|770
|770
|11,04
|
|Cumhuriyet
|5.135
|5.212
|52,00
|
|Tam
|5.117
|5.251
|63,90
|
|Yarım
|2.473
|2.540
|30,91
|
|Çeyrek
|1.241
|1.270
|15,46
|
Seans Raporu
14:37
daha fazla
-
14:51ECILC
Yüzde 5.88 oranında artışla 8.10 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 342, 402 adet işlem
-
14:50TRGYO
Yüzde 5.79 oranında artışla 4.20 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 402, 064 adet işlem
-
14:49XU100
Endeks 1, 966 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 03 üstünde . İşlem hacmi 18, 604.00 milyon TL de
-
14:49DOBUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 85.30 lira fiyatla işlem gören hissede 67, 723 adet işlem
-
14:48ECILC
Yüzde 5.75 oranında artışla 8.09 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 246, 564 adet işlem