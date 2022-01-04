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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

04.01.2022 14:36
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET FATİH KERESTECİ Genel Müdür İmar ve Mevzuattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi İmar ve Mevzuat Direktörü
ZEYNEP TUBA BAYRAKTAR Mimari ve Tasarım Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mimar Özak Global Holding şirketlerinden İnter Yapı'da Mimari ve Tasarım Koordinasyon Direktörü, Özak GYO Genel Müdür Yardımcısı




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988612


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BIST En Aktif Hisseler14:37
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CRFSA 46,22 4.860.911 % 10,00  
BFREN 1.192,40 33.427.023 % 10,00  
UZERB 38,50 1.043.156 % 10,00  
DOBUR 85,30 5.767.955 % 9,99  
KRSTL 3,10 56.223.510 % 9,93  
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14:37 Alış Satış %  
Dolar 13,3134 13,3403 % 2,08  
Euro 15,0326 15,0645 % 1,77  
Sterlin 17,8873 17,9771 % 1,66  
Frank 14,4168 14,5037 % 1,54  
Riyal 3,5295 3,5472 % 1,47  
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14:37 Alış Satış %  
Altın Gr. 770 770 11,04  
Cumhuriyet 5.135 5.212 52,00  
Tam 5.117 5.251 63,90  
Yarım 2.473 2.540 30,91  
Çeyrek 1.241 1.270 15,46  
Seans Raporu 14:37
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