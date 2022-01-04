***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET FATİH KERESTECİ Genel Müdür İmar ve Mevzuattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi İmar ve Mevzuat DirektörüZEYNEP TUBA BAYRAKTAR Mimari ve Tasarım Koordinasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mimar Özak Global Holding şirketlerinden İnter Yapı'da Mimari ve Tasarım Koordinasyon Direktörü, Özak GYO Genel Müdür Yardımcısıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988612BIST