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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

25.10.2022 18:10
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET FATİH KERESTECİ Genel Müdür Mimar Genel Müdür Yardımcısı/İş Geliştirme, Proje Geliştirme Direktörü
ÖZGÜR ÇOBAN İmar ve Mevzuattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi İmar ve Mevzuat Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074125


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BIST En Aktif Hisseler17:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULAS 7,70 9.909.543 % 10,00  
TSKB 3,19 1.770.757.901 % 10,00  
SILVR 28,60 43.422.605 % 10,00  
VKING 11,00 6.738.745 % 10,00  
TSPOR 4,95 285.616.389 % 10,00  
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17:56 Alış Satış %  
Dolar 18,5930 18,6002 % 0,09  
Euro 18,4995 18,5475 % 1,18  
Sterlin 21,2360 21,3425 % 1,53  
Frank 18,5881 18,7001 % 0,45  
Riyal 4,9293 4,9541 % -0,06  
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17:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.656 1.656 6,04  
Altın Gr. 990 990 3,47  
Cumhuriyet 6.650 6.750 12,00  
Tam 6.664 6.764 -5,00  
Yarım 3.247 3.304 -1,00  
Çeyrek 1.629 1.653 -1,00  
Gümüş.Ons 19,25 19,28 0,03  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 0,01  
B. Petrol 92,07 92,07 0,86  
Seans Raporu 17:56
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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