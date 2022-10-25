***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.10.2022 18:10
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
MEHMET FATİH KERESTECİ Genel Müdür Mimar Genel Müdür Yardımcısı/İş Geliştirme, Proje Geliştirme Direktörü
ÖZGÜR ÇOBAN İmar ve Mevzuattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi İmar ve Mevzuat Direktörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074125
BIST
17:563.968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -9,04
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
17:5618,6002
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0173
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
17:5618,5475
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 0,2158
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5630
En Düşük
18,2850
17:56989,46
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 3,13
|Açılış
|: 989,46
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler17:56
|ULAS
|7,70
|9.909.543
|% 10,00
|
|TSKB
|3,19
|1.770.757.901
|% 10,00
|
|SILVR
|28,60
|43.422.605
|% 10,00
|
|VKING
|11,00
|6.738.745
|% 10,00
|
|TSPOR
|4,95
|285.616.389
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|52.801.807
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|239.765.922
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|2.088.186
|% -9,99
|
|EMNIS
|56,90
|438.150
|% -9,97
|
|KUTPO
|55,25
|118.679.676
|% -9,94
|
|THYAO
|100,30
|5.922.961.829
|% 0,80
|
|SISE
|33,78
|4.223.439.011
|% 4,07
|
|AKBNK
|15,52
|3.363.408.054
|% 0,39
|
|SASA
|103,60
|3.073.309.835
|% 3,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.833.269.737
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,17
|1.244.779.830
|% 9,60
|
|TSKB
|3,19
|1.770.757.901
|% 10,00
|
|EKGYO
|4,54
|2.389.480.991
|% -1,94
|
|YKBNK
|9,54
|2.757.045.622
|% 1,81
|
|ISCTR
|9,88
|2.833.269.737
|% 2,28
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5930
|18,6002
|% 0,09
|
|Euro
|18,4995
|18,5475
|% 1,18
|
|Sterlin
|21,2360
|21,3425
|% 1,53
|
|Frank
|18,5881
|18,7001
|% 0,45
|
|Riyal
|4,9293
|4,9541
|% -0,06
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.656
|6,04
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,47
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.664
|6.764
|-5,00
|
|Yarım
|3.247
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,50
|11,52
|0,01
|
|B. Petrol
|92,07
|92,07
|0,86
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB