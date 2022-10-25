***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET FATİH KERESTECİ Genel Müdür Mimar Genel Müdür Yardımcısı/İş Geliştirme, Proje Geliştirme DirektörüÖZGÜR ÇOBAN İmar ve Mevzuattan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İnşaat Mühendisi İmar ve Mevzuat Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074125BIST