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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

21.08.2023 20:16
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 9273885.364 TRY 0,64 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. İşlem Görmüyor
B Hamiline 1 TRY 1446726114.636 TRY 99,36 İmtiyaz yoktur. İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
AHMET AKBALIK 01.02.2008 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği 47.7 A, B
ÜRFİ AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.02.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği Evet 25.97 B Bağımsız Üye Değil
DURSUN ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 01.06.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
SAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 20.05.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi Hayır
MİNE BERRA DOĞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.04.2022 İcrada Görevli Değil Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013862 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkan
ERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.04.2023 İcrada Görevli Değil Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliğ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128284 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187963


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