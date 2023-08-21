***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 9273885.364 TRY 0,64 Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulu üyelerinin 4 adedi A grubu pay sahiplerinin çoğunlukla göstereceği adaylar arasından olmak üzere genel kurul tarafından seçilir. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 1446726114.636 TRY 99,36 İmtiyaz yoktur. İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviAHMET AKBALIK 01.02.2008 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Grup Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği 47.7 A, BÜRFİ AKBALIK Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.02.2008 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Grup Şirketlerde Yönetim Kurulu Başkanlığı/Üyeliği Evet 25.97 B Bağımsız Üye DeğilDURSUN ALİ ALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 01.06.2009 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiSAİM KILIÇ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 20.05.2015 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye Değil Değerlendirildi HayırMİNE BERRA DOĞANER Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 26.04.2022 İcrada Görevli Değil Akademisyen / Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliği Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013862 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması Komitesi BaşkanERMAN KALKANDELEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 26.04.2023 İcrada Görevli Değil Muhtelif Şirketlerde Yönetim Kurulu Üyeliğ Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128284 Değerlendirildi Hayır Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187963BIST