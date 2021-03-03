***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
03.03.2021 19:40
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
03/03/2021
Karar Sayısı
2021/04
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01/ 01/ 2020 - 31/ 12/ 2020 dönemine ilişkin, bağımsız denetimden geçmiş, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan yıllık finansal tablo ve dipnotları tarafımızdan incelenmiş olup,
b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, bağımsız denetimden geçmiş yıllık finansal tablo ve dipnotlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış yıllık finansal tablo ve dipnotların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914955
BIST
18:051.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 2,23
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 0,0735
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,4517
En Düşük
7,2936
18:058,9829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0801
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9952
En Düşük
8,8181
18:05411,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,46
|Açılış
|: 411,62
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
412,10
En Düşük
405,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DGATE
|17,82
|60.351.091
|% 10,00
|
|INDES
|27,72
|298.706.428
|% 10,00
|
|KRONT
|61,60
|42.899.349
|% 10,00
|
|BOSSA
|24,42
|30.433.154
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|5.749.920
|% 10,00
|
|EPLAS
|44,36
|43.660.718
|% -9,98
|
|SEYKM
|34,46
|36.662.357
|% -9,98
|
|CASA
|183,20
|1.933.310
|% -9,98
|
|MMCAS
|6,17
|513.499
|% -9,93
|
|INTEM
|50,00
|2.633.062
|% -7,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|GARAN
|9,19
|1.880.461.850
|% -0,11
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SISE
|7,62
|1.572.058.248
|% -1,42
|
|PETKM
|5,73
|2.125.511.887
|% 3,43
|
|EKGYO
|2,43
|766.008.630
|% 0,41
|
|THYAO
|14,92
|4.030.435.091
|% 0,74
|
|KRDMD
|7,06
|1.860.152.307
|% 3,37
|
|SKBNK
|1,40
|342.686.118
|% 1,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4282
|7,4336
|% 1,00
|
|Euro
|8,9708
|8,9829
|% 0,90
|
|Sterlin
|10,3526
|10,4045
|% 1,04
|
|Frank
|8,0641
|8,1127
|% 0,61
|
|Riyal
|1,9733
|1,9832
|% 0,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.720
|-13,55
|
|Altın Gr.
|411
|412
|1,39
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-2,00
|
|Tam
|2.701
|2.771
|0,35
|
|Yarım
|1.305
|1.340
|0,17
|
|Çeyrek
|655
|670
|0,08
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,40
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,31
|-0,00
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|1,41
|
Seans Raporu
18:05
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17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 68 artarak (% 0.35 ) 1, 620
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Endeks 1, 536 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 49 üstünde . İşlem hacmi 28, 332.00 milyon TL de
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17:48TMSN
Yüzde 6.25 oranında artışla 19.55 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 174, 965 adet işlem
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17:47PAMEL
Yüzde 9.96 oranında artışla 29.14 lira fiyatla işlem gören hissede 388, 819 adet işlem