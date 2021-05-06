***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)
06.05.2021 18:45
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/05/2021
Karar Sayısı
2021-16
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
a) 01/ 01/ 2021 - 31/ 03/ 2021 dönemine ilişkin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliği uyarınca hazırlanan ara dönem finansal tablo ve dipnotları ile faaliyet raporu tarafımızdan incelenmiş olup, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış ara dönem finansal tabloların, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve ara dönem faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935037
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 7,73
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.420
|
1.435
En Düşük
1.423
18:058,2919
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0220
|Açılış
|: 17,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
8,3493
En Düşük
8,2716
18:0510,0079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,3192
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0854
|
10,0829
En Düşük
9,9786
18:05484,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 6,87
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ETILR
|7,48
|5.452.061
|% 10,00
|
|YGYO
|1,32
|64.042.936
|% 10,00
|
|MRSHL
|313,50
|10.064.861
|% 10,00
|
|MERIT
|308,10
|2.999.317
|% 10,00
|
|UZERB
|49,96
|745.042
|% 10,00
|
|VAKFN
|17,26
|8.275.290
|% -9,96
|
|USAK
|2,60
|280.789.874
|% -9,72
|
|INTEM
|41,58
|5.088.192
|% -9,57
|
|BJKAS
|8,81
|133.570.301
|% -7,85
|
|AYEN
|6,97
|66.956.345
|% -7,80
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|EREGL
|19,80
|1.587.436.231
|% 1,85
|
|THYAO
|12,93
|1.164.874.516
|% 2,62
|
|KOZAL
|122,50
|1.080.442.697
|% 4,34
|
|KRDMD
|8,28
|3.546.377.816
|% 7,39
|
|GARAN
|7,39
|1.845.495.836
|% 1,93
|
|YKBNK
|2,08
|485.234.232
|% 0,00
|
|PETKM
|6,90
|830.388.321
|% 2,37
|
|AKBNK
|5,00
|524.023.906
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2871
|8,2919
|% -0,26
|
|Euro
|10,0006
|10,0079
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,4742
|11,5318
|% -0,47
|
|Frank
|9,0867
|9,1414
|% 0,20
|
|Riyal
|2,2043
|2,2154
|% -0,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.816
|28,97
|
|Altın Gr.
|484
|484
|6,37
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,41
|27,44
|0,93
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|0,22
|
|B. Petrol
|68,39
|68,39
|-0,57
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YYAPI
Yüzde 4.05 oranında artışla 1.54 lira fiyatla işlem gören hissede 73, 571, 600 adet işlem
-
17:54TRILC
Yüzde 7.56 oranında artışla 40.96 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 771, 120 adet işlem
-
17:53YGYO
Yüzde 7.50 oranında artışla 1.29 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 908, 542 adet işlem
-
17:52CEOEM
Yüzde 6.46 oranında artışla 10.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 935, 512 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 33 artarak (% 0.84 ) 1, 235