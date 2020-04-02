***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu'nun 02.04.2020 tarihli toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yapılan yeni atama sebebiyle, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite :Prof.Dr. Saim KILIÇ (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Oğuz Satıcı (Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834332BIST