***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
02.04.2020 16:51
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulu'nun 02.04.2020 tarihli toplantısında bağımsız yönetim kurulu üyeliğine yapılan yeni atama sebebiyle, Şirketimizin Denetimden Sorumlu Komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmesine karar verilmiştir. Denetimden Sorumlu Komite :
Prof.Dr. Saim KILIÇ (Komite Başkanı - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Oğuz Satıcı (Komite Üyesi - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/834332
BIST
18:0589.511
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346,10
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DITAS
|11,11
|2.905.806
|% 10,00
|
|DARDL
|5,08
|1.788.693
|% 9,96
|
|ADEL
|12,06
|10.618.964
|% 9,94
|
|ARDYZ
|13,06
|51.165.518
|% 9,93
|
|BMELK
|1,33
|320.357
|% 9,92
|
|LUKSK
|6,30
|1.843.154
|% -10,00
|
|IHGZT
|4,95
|79.985
|% -10,00
|
|PINSU
|2,80
|15.568.627
|% -9,97
|
|ESCOM
|2,53
|43.816.730
|% -9,96
|
|RTALB
|4,62
|7.015.681
|% -9,94
|
|PETKM
|3,46
|2.502.133.722
|% 3,90
|
|GARAN
|7,56
|579.547.184
|% -3,57
|
|SASA
|7,67
|507.344.290
|% -2,91
|
|TUPRS
|82,65
|459.278.576
|% 6,30
|
|GSRAY
|2,20
|407.968.409
|% -9,84
|
|PETKM
|3,46
|2.502.133.722
|% 3,90
|
|GSRAY
|2,20
|407.968.409
|% -9,84
|
|IHLGM
|1,00
|147.527.893
|% -6,54
|
|YKBNK
|1,85
|263.586.634
|% -1,07
|
|ADESE
|1,09
|125.289.077
|% 1,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1612
|8,2021
|% -1,26
|
|Frank
|6,7741
|6,8149
|% -2,04
|
|Riyal
|1,7523
|1,7610
|% -1,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.609
|1.610
|17,95
|
|Altın Gr.
|342
|342
|-1,37
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,40
|14,45
|0,47
|
|Gümüş Gr.
|3,07
|3,07
|0,06
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|B. Petrol
|30,85
|30,85
|6,11
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