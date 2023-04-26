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***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

26.04.2023 20:06
***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***OZKGY*** ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 26.04.2023 tarihinde yapılan 2022 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı sonrası belirlenen yeni yönetim kurulu üyeliklerine istinaden şirketimizin yönetim kurulu komite üyeliklerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesine, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.5.1. maddesi uyarınca Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine devam edilmesine karar verilmiştir.
Denetimden Sorumlu Komite
Dr.Berra DOĞANER                    Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Erman KALKANDELEN                         Komite Üyesi    (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Kurumsal Yönetim Komitesi
Dr. Berra DOĞANER              Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Prof.Dr. Ali ALP                     Komite Üyesi    (Yönetim Kurulu Üyesi)
Orkun ERGÜNEY                   Komite Üyesi    (Yatırımcı İlişkileri Müdürü)
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Dr.Berra DOĞANER                              Komite Başkanı (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)
Erman KALKANDELEN                         Komite Üyesi    (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) 
                      
Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141444


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