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***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

24.02.2021 18:30



***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )

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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

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Açıklamalar

           Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN.E) payında 25/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, OZRDN.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve  işlemlerine yönelik olarak 25/02/2021 tarihinden  itibaren 3 ay  süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
    Yatırımcı Adı ve Soyadı
    MKK Sicil Numarası

    EMRE ÇOLTU
    45129650

    FATMA NUR OKTAR
    45577925

    FEYZA AKBABA
    45623094

    SERHAT KELEŞ
    41091959

 
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2021'dir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912370


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PKENT 1.760,00 6.400.207 % 10,00  
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Tam 2.757 2.828 41,69  
Yarım 1.333 1.368 20,17  
Çeyrek 668 684 10,08  
Gümüş.Ons 27,79 27,82 0,14  
Gümüş Gr. 6,41 6,42 0,09  
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