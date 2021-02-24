***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
24.02.2021 18:30
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN.E) payında 25/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Tek Fiyat İşlem Yöntemi", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2021'dir.
Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, OZRDN.E payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 25/02/2021 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Yatırımcı Adı ve Soyadı
MKK Sicil Numarası
EMRE ÇOLTU
45129650
FATMA NUR OKTAR
45577925
FEYZA AKBABA
45623094
SERHAT KELEŞ
41091959
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 24/05/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/912370
BIST
18:051.483
En Yüksek
|Değişim
|: -2,30%
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|Açılış
|: 1.507
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|Önceki Kapanış
|: 1.518
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1.523
En Düşük
1.483
18:057,1820
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|: 1,08%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 412,53
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417,71
En Düşük
411,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|20,24
|3.168.611
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.086,00
|1.536.063
|% 10,00
|
|CASA
|195,80
|1.632.776
|% 10,00
|
|PKENT
|1.760,00
|6.400.207
|% 10,00
|
|INTEM
|54,95
|11.708.143
|% 9,99
|
|ATSYH
|6,84
|867.907
|% -10,00
|
|SONME
|84,60
|10.211.460
|% -10,00
|
|MZHLD
|37,26
|1.205.063
|% -10,00
|
|EPLAS
|34,58
|5.521.131
|% -9,99
|
|DIRIT
|7,22
|881.649
|% -9,98
|
|KOZAL
|133,50
|2.506.173.188
|% 0,07
|
|THYAO
|12,83
|2.312.668.875
|% -1,46
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|GUBRF
|74,10
|2.021.655.808
|% -9,91
|
|SASA
|39,94
|1.926.548.902
|% 9,97
|
|EKGYO
|2,27
|1.133.174.406
|% -2,99
|
|PETKM
|5,16
|2.035.938.736
|% -4,97
|
|TSKB
|1,74
|622.991.162
|% -3,33
|
|IHLAS
|0,90
|298.752.303
|% -9,09
|
|ODAS
|4,00
|1.272.840.954
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1758
|7,1833
|% 1,10
|
|Euro
|8,7154
|8,7248
|% 1,02
|
|Sterlin
|10,0924
|10,1430
|% 0,93
|
|Frank
|7,8770
|7,9245
|% 0,73
|
|Riyal
|1,9089
|1,9185
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-5,92
|
|Altın Gr.
|415
|415
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|38,00
|
|Tam
|2.757
|2.828
|41,69
|
|Yarım
|1.333
|1.368
|20,17
|
|Çeyrek
|668
|684
|10,08
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,09
|
|B. Petrol
|65,97
|65,97
|1,49
|