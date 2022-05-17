***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu









***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )İlgili Şirketler [OZRDN]İlgili Fonlar []TürkçeBorsa İstanbul A.Ş. DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Özerden Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (OZRDN.E) payında 18/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" tedbirleri uygulanacaktır.Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/06/2022'dir.Ayrıca Yönerge'nin 5. maddesi çerçevesinde, OZRDN payının piyasasında Yönerge'nin 6. maddesinde belirtilen emir ve işlemleri nedeniyle aşağıda adı belirtilen yatırımcılar hakkında Borsamız Pay Piyasası'ndaki emir ve işlemlerine yönelik olarak 18/05/2022 tarihinden itibaren 1 ay süreyle "Açığa Satış ve Kredili İşlem Yasağı", "Brüt Takas" ve "İnternetten Emir İletilmesinin Kısıtlanması" tedbirleri uygulanacaktır.Yatırımcı Adı Soyadı (MKK Sicil No)GÖKHAN DOĞAN (26477043)SEMİH ERİNÇ (14145318)BURHAN COŞKUN (31723679)HASAN ÇEMREK (13982792)GÜLCAN ÇEMREK (13186401)ERDEM PETROL ÜRÜNLERİ SAN PAZ LTD ŞTİ (25894571)KASIM YÜKSEL (34840567)YELİZ ATICI (44289914)İLKNUR FISTIKÇI (12485908)HASAN FISTIKÇI (13328912)Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 17/06/2022'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030957BIST