***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
18.09.2020 09:40
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Kapatma (Suspension)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
18/09/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
Açıklamalar
OZRDN.E şirket paylarında meydana gelen olağandışı fiyat/miktar hareketine ilişkin olarak Borsamız tarafından talep edilen özel durum açıklamasının şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) zamanında gönderilmemiş olması sebebiyle geçici olarak işleme kapatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/875553
BIST
12:381.111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,23
|Açılış
|: 1.113
|
|Önceki Kapanış
|: 1.111
|
1.116
En Düşük
1.110
12:387,5691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0224
|Açılış
|: 7,5810
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5760
|
7,5691
En Düşük
7,5327
12:388,9800
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0261
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9250
|
8,9815
En Düşük
8,9268
12:38475,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 3,93
|Açılış
|: 475,67
|
|Önceki Kapanış
|: 471,72
|
475,95
En Düşük
471,17
BIST En Aktif Hisseler12:38
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,21
|6.164.829
|% 10,00
|
|TKURU
|483,00
|3.117.765
|% 10,00
|
|COSMO
|6,05
|195.693
|% 10,00
|
|ISATR
|307.986,80
|307.987
|% 10,00
|
|KENT
|425,00
|721.650
|% -10,00
|
|YONGA
|66,00
|286.374
|% -9,96
|
|DIRIT
|1,81
|762.497
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,43
|477.290
|% -9,93
|
|TACTR
|7,46
|158.242
|% -9,90
|
|KRDMD
|3,25
|1.125.898.381
|% 3,50
|
|PETKM
|4,40
|517.681.687
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,52
|249.375.331
|% 4,13
|
|AVOD
|4,16
|245.537.161
|% -6,31
|
|SASA
|16,92
|170.814.425
|% 1,56
|
|KRDMD
|3,25
|1.125.898.381
|% 3,50
|
|PETKM
|4,40
|517.681.687
|% 0,69
|
|HLGYO
|2,52
|249.375.331
|% 4,13
|
|IHLAS
|1,06
|80.989.835
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,60
|168.421.208
|% -9,41
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5668
|7,5691
|% 0,30
|
|Euro
|8,9747
|8,9800
|% 0,29
|
|Sterlin
|9,7985
|9,8477
|% 0,39
|
|Frank
|8,2989
|8,3489
|% 0,31
|
|Riyal
|2,0115
|2,0216
|% 0,29
|
|12:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|476
|476
|4,00
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.199
|21,00
|
|Tam
|3.137
|3.215
|18,59
|
|Yarım
|1.516
|1.555
|8,99
|
|Çeyrek
|760
|778
|4,50
|
|Gümüş Gr.
|6,60
|6,61
|0,05
|