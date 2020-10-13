***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.10.2020 10:38
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881060
BIST
11:181.176
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.181
|
|Önceki Kapanış
|: 1.178
|
1.182
En Düşük
1.175
11:187,9076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0188
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8900
|
7,9108
En Düşük
7,8718
11:189,3299
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0032
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2900
|
9,3353
En Düşük
9,2846
11:18488,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,58
|Açılış
|: 488,18
|
|Önceki Kapanış
|: 487,60
|
488,58
En Düşük
483,67
BIST En Aktif Hisseler11:18
|KLGYO
|14,08
|10.339.592
|% 10,00
|
|DAGHL
|13,31
|291.209
|% 10,00
|
|KLNMA
|54,25
|3.895.259
|% 10,00
|
|KERVN
|2,20
|2.865.980
|% 10,00
|
|BMELK
|14,52
|916.285
|% 10,00
|
|DENGE
|4,86
|482.102
|% -10,00
|
|KSTUR
|134,10
|71.073
|% -10,00
|
|MRSHL
|336,60
|430.511
|% -10,00
|
|YAPRK
|75,65
|697.947
|% -9,99
|
|ARTI
|14,42
|140.263
|% -9,99
|
|ODAS
|3,62
|555.227.548
|% 3,72
|
|SASA
|17,61
|266.559.083
|% 3,71
|
|GARAN
|7,12
|242.250.725
|% -0,28
|
|TUKAS
|13,08
|217.960.466
|% 9,55
|
|KRDMD
|3,58
|214.856.636
|% 0,00
|
|ODAS
|3,62
|555.227.548
|% 3,72
|
|SKBNK
|1,76
|161.884.914
|% 2,33
|
|ISGYO
|2,16
|142.410.247
|% 3,35
|
|KRDMD
|3,58
|214.856.636
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,84
|103.872.543
|% 0,00
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9028
|7,9076
|% 0,24
|
|Euro
|9,3241
|9,3299
|% -0,03
|
|Sterlin
|10,2646
|10,3160
|% -0,08
|
|Frank
|8,6426
|8,6947
|% 0,05
|
|Riyal
|2,1004
|2,1110
|% 0,21
|
|11:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|0,67
|
|Altın Gr.
|488
|488
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.272
|2,00
|
|Tam
|3.209
|3.289
|-3,43
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|-1,66
|
|Çeyrek
|778
|795
|-0,83
|
|Gümüş.Ons
|24,99
|25,03
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,33
|6,34
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,94
|41,94
|0,22
|
Seans Raporu
11:18
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