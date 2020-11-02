***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.11.2020 10:33
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885333
BIST
13:231.142
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 30,00
|Açılış
|: 1.120
|
|Önceki Kapanış
|: 1.112
|
1.143
En Düşük
1.118
13:238,3796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0340
|Açılış
|: 8,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3680
|
8,4120
En Düşük
8,3137
13:239,7642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0932
|Açılış
|: 9,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7350
|
9,7964
En Düşük
9,6704
13:23508,27
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,98
|Açılış
|: 508,27
|
|Önceki Kapanış
|: 504,29
|
510,73
En Düşük
502,26
BIST En Aktif Hisseler13:23
|EUKYO
|3,63
|829.793
|% 10,00
|
|VANGD
|8,91
|1.810.084
|% 10,00
|
|PRZMA
|6,71
|3.642.899
|% 10,00
|
|SRVGY
|39,38
|292.797
|% 10,00
|
|TKNSA
|9,03
|56.622.074
|% 9,99
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3752
|8,3796
|% 0,41
|
|Euro
|9,7526
|9,7642
|% 0,96
|
|Sterlin
|10,7909
|10,8450
|% 0,15
|
|Frank
|9,0918
|9,1466
|% 0,28
|
|Riyal
|2,2261
|2,2373
|% 0,34
|
|13:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|8,23
|
|Altın Gr.
|508
|508
|4,11
|
|Cumhuriyet
|3.376
|3.427
|37,00
|
|Tam
|3.353
|3.438
|22,09
|
|Yarım
|1.621
|1.663
|10,69
|
|Çeyrek
|813
|831
|5,34
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,10
|
|B. Petrol
|37,11
|37,11
|-0,83
|