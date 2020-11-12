***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
12.11.2020 10:00
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888044
BIST
11:191.291
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 12,20
|Açılış
|: 1.285
|
|Önceki Kapanış
|: 1.279
|
1.298
En Düşük
1.278
11:197,8370
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0425
|Açılış
|: 7,8950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,8964
En Düşük
7,7873
11:199,2466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0578
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,2980
En Düşük
9,1713
11:19470,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 3,67
|Açılış
|: 470,67
|
|Önceki Kapanış
|: 467,00
|
474,56
En Düşük
466,83
BIST En Aktif Hisseler11:19
|BFREN
|1.145,80
|40.796.872
|% 9,99
|
|DOAS
|28,86
|76.749.381
|% 9,98
|
|TLMAN
|36,58
|10.131.960
|% 9,98
|
|BMELK
|17,85
|1.110.913
|% 9,98
|
|TKURU
|391,40
|5.012.296
|% 9,97
|
|CASA
|41,86
|67.771
|% -9,98
|
|KSTUR
|170,60
|298.891
|% -9,97
|
|BALAT
|7,43
|69.233
|% -9,94
|
|EUYO
|7,54
|268.492
|% -9,92
|
|YAPRK
|36,00
|262.836
|% -7,69
|
|GARAN
|8,68
|2.830.253.011
|% 2,12
|
|YKBNK
|2,91
|1.008.578.063
|% 3,93
|
|KRDMD
|4,18
|907.335.226
|% 5,56
|
|AKBNK
|6,36
|832.494.750
|% 2,25
|
|THYAO
|11,92
|806.027.204
|% 1,19
|
|YKBNK
|2,91
|1.008.578.063
|% 3,93
|
|GARAN
|8,68
|2.830.253.011
|% 2,12
|
|KRDMD
|4,18
|907.335.226
|% 5,56
|
|EKGYO
|1,94
|333.821.371
|% 2,11
|
|AKBNK
|6,36
|832.494.750
|% 2,25
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8293
|7,8370
|% 0,55
|
|Euro
|9,2350
|9,2466
|% 0,63
|
|Sterlin
|10,3135
|10,3652
|% 0,46
|
|Frank
|8,5366
|8,5880
|% 0,85
|
|Riyal
|2,0856
|2,0961
|% 0,69
|
|11:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|2,66
|
|Altın Gr.
|473
|473
|5,66
|
|Cumhuriyet
|3.152
|3.200
|-145,00
|
|Tam
|3.136
|3.217
|-146,45
|
|Yarım
|1.516
|1.556
|-70,84
|
|Çeyrek
|760
|778
|-35,42
|
|Gümüş.Ons
|24,09
|24,13
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|43,88
|43,88
|0,09
|
Seans Raporu
11:19
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11:32XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 06 artarak (% 1.13 ) 1, 443
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11:32
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, YKBNK, KRDMD
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11:32XU100
Endeks 1, 291 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 89 üstünde . İşlem hacmi 14, 987.00 milyon TL de
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11:29BRISA
Yüzde 5.04 oranında artışla 18.56 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 386, 624 adet işlem
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11:28SEKUR
Yüzde 4.55 oranında artışla 12.65 lira fiyatla işlem gören hissede 560, 980 adet işlem