***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
28.12.2020 10:20
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895085
BIST
12:001.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,01
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
12:007,4930
En Yüksek
|Değişim
|: -1,23%
|| -0,0933
|Açılış
|: 7,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4879
12:009,1723
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0697
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
12:00453,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -4,72
|Açılış
|: 453,80
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,58
BIST En Aktif Hisseler12:00
|YAPRK
|66,55
|4.024.445
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|84.048.194
|% 9,97
|
|BRYAT
|502,50
|255.719.293
|% -9,99
|
|BRSAN
|28,20
|419.113.598
|% -6,93
|
|SANKO
|9,68
|6.301.925
|% -5,47
|
|INVEO
|44,60
|31.403.717
|% -5,35
|
|NIBAS
|63,00
|6.390.812
|% -4,55
|
|GUBRF
|65,90
|995.286.859
|% 2,97
|
|SISE
|7,31
|848.882.327
|% 1,67
|
|BRSAN
|28,20
|419.113.598
|% -6,93
|
|KOZAL
|93,95
|335.605.279
|% -0,79
|
|ODAS
|3,93
|279.368.440
|% 1,03
|
|SISE
|7,31
|848.882.327
|% 1,67
|
|SKBNK
|1,55
|125.574.635
|% 2,65
|
|ODAS
|3,93
|279.368.440
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,17
|142.834.327
|% 1,40
|
|ZOREN
|2,69
|136.727.784
|% 1,51
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4875
|7,4930
|% -1,23
|
|Euro
|9,1652
|9,1723
|% -0,75
|
|Sterlin
|10,1262
|10,1770
|% -1,19
|
|Frank
|8,3940
|8,4446
|% -1,03
|
|Riyal
|1,9910
|2,0010
|% -1,22
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|3,85
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,21
|
Seans Raporu
12:00
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12:10KONTR
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