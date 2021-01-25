***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2021 10:02
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [OZRDN]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904085
BIST
10:491.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 11,50
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.549
10:497,3687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0416
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4242
En Düşük
7,3635
10:498,9762
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0466
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0459
En Düşük
8,9708
10:49438,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -2,90
|Açılış
|: 438,94
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler10:49
|MAALT
|231,10
|2.186.437
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|962.144
|% 10,00
|
|ATSYH
|10,67
|474.964
|% 10,00
|
|ALKA
|19,60
|9.500.528
|% 9,99
|
|SEKUR
|26,90
|14.195.411
|% 9,98
|
|UZERB
|77,00
|182.798
|% -6,61
|
|AGYO
|4,40
|51.568.266
|% -6,18
|
|OZRDN
|12,12
|5.163.737
|% -5,83
|
|MGROS
|45,76
|188.449.614
|% -3,99
|
|CMENT
|49,00
|333.984
|% -3,54
|
|KOZAL
|118,00
|341.432.234
|% 3,15
|
|TSKB
|2,05
|280.304.361
|% 0,99
|
|KARSN
|4,85
|253.484.000
|% 2,54
|
|KRDMD
|6,88
|209.235.372
|% -0,58
|
|PETKM
|5,20
|204.993.648
|% 1,56
|
|TSKB
|2,05
|280.304.361
|% 0,99
|
|EKGYO
|2,49
|158.766.827
|% 0,00
|
|KARSN
|4,85
|253.484.000
|% 2,54
|
|IHLGM
|1,51
|68.617.397
|% 2,03
|
|PETKM
|5,20
|204.993.648
|% 1,56
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3641
|7,3687
|% -0,56
|
|Euro
|8,9717
|8,9762
|% -0,52
|
|Sterlin
|10,0759
|10,1264
|% -0,32
|
|Frank
|8,2913
|8,3412
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9579
|1,9678
|% -0,58
|
|10:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|-0,42
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,65
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,53
|25,56
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|0,27
|