***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
25.01.2021 10:19
***OZRDN*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OZRDN.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904097
BIST
10:111.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 11,39
|Açılış
|: 1.557
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.560
En Düşük
1.553
10:117,3712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0391
|Açılış
|: 7,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4242
En Düşük
7,3635
10:118,9821
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0407
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0459
En Düşük
8,9708
10:11439,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -2,39
|Açılış
|: 439,45
|
|Önceki Kapanış
|: 441,83
|
443,84
En Düşük
438,20
BIST En Aktif Hisseler10:09
|MAALT
|231,10
|1.748.040
|% 10,00
|
|KAPLM
|48,40
|962.144
|% 10,00
|
|ATSYH
|10,67
|474.964
|% 10,00
|
|TBORG
|21,06
|707.195
|% 9,97
|
|OZBAL
|8,41
|9.780.242
|% 9,93
|
|UZERB
|77,00
|182.798
|% -6,61
|
|DOKTA
|36,10
|546.792
|% -4,60
|
|INTEM
|66,55
|1.826.009
|% -4,24
|
|OZRDN
|12,35
|1.967.428
|% -4,04
|
|CMENT
|49,00
|333.984
|% -3,54
|
|TSKB
|2,06
|149.948.364
|% 1,48
|
|TCELL
|16,78
|77.217.413
|% 1,33
|
|KOZAL
|116,50
|75.061.132
|% 1,84
|
|GARAN
|9,82
|67.919.775
|% 0,61
|
|KARSN
|4,70
|64.452.455
|% -0,63
|
|TSKB
|2,06
|149.948.364
|% 1,48
|
|SKBNK
|1,59
|32.668.661
|% 0,63
|
|EKGYO
|2,51
|51.308.863
|% 0,80
|
|IHLGM
|1,51
|30.231.587
|% 2,03
|
|KARSN
|4,70
|64.452.455
|% -0,63
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3702
|7,3742
|% -0,49
|
|Euro
|8,9742
|8,9829
|% -0,44
|
|Sterlin
|10,0782
|10,1287
|% -0,30
|
|Frank
|8,2915
|8,3415
|% -0,53
|
|Riyal
|1,9589
|1,9687
|% -0,54
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|-3,22
|
|Altın Gr.
|439
|439
|-2,91
|
|Cumhuriyet
|2.915
|2.959
|-16,00
|
|Tam
|2.900
|2.975
|-17,01
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,23
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,11
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|0,27
|
Seans Raporu
10:09
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10:24XU030
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İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse TRKCM, SODA, GUSGR